Десятки погибших, поломанные деревья и разрушенные дома: по США прошелся ураган «Хелен» — кадры

Ураган «Хелен» обрушился на Соединенные Штаты 26 сентября. Число жертв к 28 сентября приблизилось к 50. Показываем последствия бушующей стихии.
— «Хелен» продолжает обрушивать свою ярость на Юго-Восток, в результате чего погибло 49 человек во многих штатах, сравняв с землей населенные пункты после того, как исторический шторм обрушился на Флориду, — пишет CNN.
Случаи гибели есть в Южной и Северной Каролине, Флориде, Джорджии и Вирджинии. Среди погибших трое пожарных, мама и ее месячные близнецы, а также 89-летняя женщина, на дом которой упало дерево, сообщает Associated Press.
Урагану удалось разрушить дома, крепкие дубы. Есть риск прорыва двух плотин на озере Лур, передает channel 8. По данным USA Today, более 70 тысяч человек эвакуируют.
Максимальная скорость ветра достигала 225 километров в час. Урагану «Хелен» присвоили четвертую категорию. Всего их пять.