Снимался в шоу Ивлева, прославился, победил рак и сгорел в собственном кафе. Трагедия повара Павла Чеши

Павел запомнился многим телезрителям Источник: телеканал «Пятница»











Похвала главного кулинарного ведущего страны, успешный бизнес, победа над раком и большая семья — всё это было у 35-летнего Павла Чеши из Краснодара. В ночь на 25 сентября он погиб при пожаре в собственном кафе. Несчастный случай или что-то другое? Корреспондент 93.RU рассказывает о трагедии известного кулинара.

Последний заказ

Обеденное время, но «Семейное кафе „У Шефа“» в спальном микрорайоне Краснодара больше не принимает посетителей. Заведение сгорело практически дотла — черная копоть покрыла весь фасад полуподвального помещения. Пострадал и балкон квартиры на втором этаже, над самим кафе. Рядом стоит «Газель», куда рабочие неспеша сгружают то немногое, что осталось после пожара — диван, кресло и прочее. Всё покрыто сажей, а в воздухе витает запах гари.

Процесс контролирует внешне спокойный мужчина в шортах и футболке лет 30-35. Он представился братом Павла. Сергей по очевидным причинам не имеет желания разговаривать с кем-либо, но отрывочно рассказывает, что помещение было арендованным и дальнейшая его судьба пока не известна. Об организации похорон пока ничего не известно.

«Семейное кафе „У Шефа“» располагалось в поселке Российском, на окраине Краснодара. «Мы первое вкусное кафе на нашем районе, с разнообразным меню, морепродукты, бургеры и многое другое» — гласит описание в телеграм-канале заведения. Там же в мае сообщили об установке вывески — судя по всему, примерно тогда оно и открылось. В канале регулярно объявляли актуальное меню и по-житейски общались с подписчиками-клиентами.

В 11:05 там появилась запись:

— Заведение больше не работает в связи с внезапной смертью Павла. Пожалуйста, без лишних вопросов. Благодарим за понимание.

Юность и карьера

Когда Павлу было лишь 15 лет, он начал подрабатывать в краевой больнице, выполняя задачи на кухне, связанные с чисткой овощей. Спустя год он поступил в гуманитарно-технологический колледж, выбрав специальность повара-кондитера. Параллельно работал в различных заведениях Краснодара. Через два года он решил поступить в университет.

После окончания вуза сменил много профессий и часто выезжал работать за границу. Пик карьерного роста пришелся на 2020 год, когда он вылетел в Израиль. Тогда ему удалось попасть в команду Асафа Гранита, шефа, получившего главный знак качества среди кулинаров — звезду «Мишлен». Он научил Павла готовить сложные блюда.

Молодой человек был очень набожным Источник: Павел Чеша / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Однако до сотрудничества с известным шефом Павлу пришлось преодолеть множество трудностей, работая в краснодарских кафе и ресторанах. В 2008 году он устроился в дом малютки, где готовил для детей с особенностями развития. По признанию кулинара, это был самый тяжелый опыт в его жизни.

Из-за низкой зарплаты приходилось работать круглыми сутками, полностью заниматься восстановлением питания для малышей. Выдержать удалось четыре месяца, отчасти из-за того, что было тяжело смотреть на больных деток.

А вот самый запоминающийся этап жизни Павла пришелся на 2011 год, когда он начал работать с ФК «Краснодар» — трудился заведующим производства в пищеблоке при клубе. Чеша кормил юных спортсменов, в том числе тех, кто сейчас играет в основном составе команды Сергея Галицкого и выступает за сборную России по футболу.

Страшный диагноз

В 2019 году Павлу поставили неожиданный и страшный диагноз — рак крови. Выявили случайно, во время планового обследования в Израиле. Казалось, это конец. Но парень — усилием воли и стараниями врачей — смог победить болезнь и продолжить карьеру.

У кулинара остались жена и ребенок Источник: Павел Чеша / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2020 году, выздоровев, он вернулся в Краснодар, но работы кулинаром не было — Павел устроился машинистом насосных установок на водоканале. Однако вскоре понял, что ему не хватает творчества, и решил переехать в Москву. Риск оправдался: уже в 2021 году его имя стало известно по всей стране.

Доказать всем, кто верит и не верит

Сам Павел получил свою минуту славы несколько лет назад, приняв участие в популярном кулинарном шоу «Битва шефов». Во второй серии 11-го сезона в 2021 году он своим самым первым появлением впечатлил ведущих, главных кулинаров страны, Константина Ивлева и Рената Агзамова.

Он принес им свое блюдо — стейк из мяса теленка под соусом из авокадо и с сыром «Моцареллой». Также там были мед и домашний перец. 31-летний худощавый парень в простой футболке и с татуировками явно выделялся среди всех других участников.

— Мне кажется, это стопроцентно профессиональный повар — в карамельной вазочке замутил, — отметил Агзамов.

Хотя ведущие отметили некоторую недожаренность мяса, впоследствии Ренат признал, что ему понравился образ Чеши.

— Татуировка CHEF («шеф». — Прим. ред.) говорит о том, что человек — огонь и он не готов останавливаться на достигнутом, — добавил Агзамов.

Уже в кулуарах программы Павел оптимистично заявил, что намерен показать себя с самой лучшей стороны.

— Я пришел на «Битву шефов», чтобы доказать всем, кто в меня верит и не верит, что я лучший кулинар этой страны, — подчеркнул краснодарец.

Павел сходу удивил ведущих своим видом и подачей блюда Источник: телеканал «Пятница»











Так он попал в команду Агзамова, где, как и остальные, приготовил простое русское блюдо — пельмени с рубленым фаршем. Он единственный догадался подать их в закрытой пиалке, чтобы они не «заветрились».

— Тебя не стыдно называть «Павел Шеф», — заявил ведущий.

Во втором этапе борьбы Павел представил свою версию блюда из перепелки, сделав его в «бабушкиной» подаче в виде «розочек». Ведущие позитивно оценили такой вид и позволили кубанцу дойти до финала.

В конце эпизода ему пришлось показать мастер-класс по приготовлению десерта из морских деликатесов. Увы, среди четверых финалистов он уступил сопернику Александру Аношкину — похоже, сервировка не до конца пришлась по вкусу ведущим.

Творения Павла заслужили похвалы серьезных экспертов Источник: телеканал «Пятница»











Но Павел настолько запомнился Ренату, что быстро оказался в его личном шоу «Кондитер». В 13-м выпуске пятого сезона Чеша приготовил торт с фотографией себя в компании Ивлева и Агзамова на «Битве шефов». Ведущий в шутку назвал такой выбор украшения «фатальной ошибкой», но начинка так всем понравилась, что Павел и тут прошел в финал.

— Мои крестники, племянники очень любят, когда я выпекаю дома торты. У меня их 36 племянников и четыре крестника, — признался в шоу краснодарец. — Без семьи я бы точно не справился, — признается повар. — Я делал всё возможное для того, чтобы они мной гордились. И у меня получилось!

Замкнуло проводку?

Горькая ирония в том, что вечером 24 сентября, накануне гибели Павла, по телевидению был повтор выпуска «Битва шефов» с участием мужчины. И сам повар публиковал в своих соцсетях сторис, на которых он смотрел это шоу по телевизору.

Спустя несколько часов после выхода передачи, в ночь на 25 сентября, в кафе Чеши произошел серьезный пожар. Сообщение о ЧП поступило дежурному в 03:32. Прибывшие пожарные зафиксировали возгорание на площади в 15 квадратных метров. Огонь потушили за полчаса. По предварительной версии — замыкание проводки. Но не все согласны с этим.

— В домовом чате пишут, что чем-то себя облил… — рассказала журналисту 93.RU местная жительница. Она регистрировала заведение Чеши в качестве ИП. — Но не верится. Ребенок маленький, шесть-семь месяцев, жена. Для нас это неожиданно было.

Женщина несколько раз посещала кафе Чеши со своим ребенком.

— Всегда такой веселый, жизнерадостный был. Цены там вполне доступные, хотя дороже, чем в обычной столовой, но и уровень соответствующий. Да и само кафе — единственное на всю округу, никакой конкуренции. Сюда многие местные ходили с детьми. Рядом пивнушка, но алкаши никакие не заходили.

Внутри кафе было стильным и уютным Источник: У Шефа на Комарова / T.me











По ее словам, до пожара она видела Павла в Сети мельком — он был онлайн примерно в 2 часа ночи. Само кафе работает до 21:00, редко — до 23:00, если сидит компания. В вечер перед пожаром закрытие состоялось в 21:20.

Вбежал за 5 минут до взрыва

На видео с камер видеонаблюдения видно, что в 03:08 человек, очень похожий на Павла, быстро подбегает ко входу своего кафе, открывает дверь и заходит в него. В 03:10 еще несколько человек подходят туда, после чего как минимум один в спешке убегает. В 03:13 раздается взрыв и огонь охватывает всё помещение.

Павел явно пытался предотвратить беду Источник: 93.RU

Жильцы квартиры на втором этаже, чей балкон пострадал из-за пожара, тоже описывают Павла и его семью исключительно в положительном ключе:

— Конечно, плохо, что так вышло — с балконом. Но они — очень адекватные люди, его брат Сергей сам нам сказал, что всё компенсирует. Повели себя очень культурно. Честь им и хвала, — рассказали журналисту женщины, проживающие в пострадавшей квартире.

Местная жительница Анастасия выступила в соцсетях с призывом помочь семье погибшего финансово:

— Я лично знаю эту семью, прекрасная семья, и Паша был очень добрым, отзывчивым и замечательным человеком. У него прекрасные родители, братья и сестра. Я до сих пор не могу в это поверить. Я думаю, что сейчас им не до сборов. Нужно просто найти одного человека который соберет на свой счет и передаст родным.