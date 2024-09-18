Муж Бакальчук ворвался в головной офис Wildberries: у здания напротив Кремля слышна стрельба — кадры

Стрельбу услышали у головного офиса компании Источник: Роман Красильников / MSK1.RU











У головного офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» очевидцы услышали стрельбу. Позднее из здания вынесли мужчину с огневым ранением. В компании заявили, что это была попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука, мужа основательницы Татьяны, с охраной в офис.

— Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная, — сообщили РБК в пресс-службе Wildberries.

Муж основательницы компании уверяет, что сегодня в офисе должен был пройти очередной раунд переговоров.

— Мы приехали на переговоры по остановке строительства складов в офис в Романов переулок. Со мной всё хорошо, я внутри офиса, — написал он в своем Telegram-канале. А его представитель передал слова о том, как всё произошло.

— Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт. В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег, — сообщил его представитель. Владислав не исключил, что целью нападавших мог быть и он сам.

На кадрах видно, что столкновение произошло между группой мужчин у входа в здание. Однако невозможно рассмотреть, кто именно участвовал в потасовке. В начале, судя по всему, начался словесный конфликт, который перерос в драку. Буквально через несколько секунд кто-то достал огнестрельное оружие. После — последовали несколько выстрелов.

Mash / T.me

К зданию бизнес-центра уже стянулись силовики, передают наши коллеги из MSK1.RU.

Источник: Артем Овчинников / MSK1.RU

По предварительным данным, ранения получили три человека.

Из-за происшествия эвакуировали журфак МГУ. Здание факультета находится рядом с «Романовым двором». Именно студенты заметили первого пострадавшего.

Через территорию факультета журналистики МГУ на Моховой улице вынесли раненого мужчину Источник: Роман Красильников / MSK1.RU

Территорию вокруг БЦ оцепили, прохожих туда также не пускают.