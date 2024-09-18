Муж Бакальчук ворвался в головной офис Wildberries: у здания напротив Кремля слышна стрельба — кадры

У головного офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» очевидцы услышали стрельбу. Позднее из здания вынесли мужчину с огневым ранением. В компании заявили, что это была попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука, мужа основательницы Татьяны, с охраной в офис.
— Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная, — сообщили РБК в пресс-службе Wildberries.
Муж основательницы компании уверяет, что сегодня в офисе должен был пройти очередной раунд переговоров.
— Мы приехали на переговоры по остановке строительства складов в офис в Романов переулок. Со мной всё хорошо, я внутри офиса, — написал он в своем Telegram-канале. А его представитель передал слова о том, как всё произошло.
— Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт. В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег, — сообщил его представитель. Владислав не исключил, что целью нападавших мог быть и он сам.
На кадрах видно, что столкновение произошло между группой мужчин у входа в здание. Однако невозможно рассмотреть, кто именно участвовал в потасовке. В начале, судя по всему, начался словесный конфликт, который перерос в драку. Буквально через несколько секунд кто-то достал огнестрельное оружие. После — последовали несколько выстрелов.
К зданию бизнес-центра уже стянулись силовики, передают наши коллеги из MSK1.RU.
По предварительным данным, ранения получили три человека.
Из-за происшествия эвакуировали журфак МГУ. Здание факультета находится рядом с «Романовым двором». Именно студенты заметили первого пострадавшего.
Территорию вокруг БЦ оцепили, прохожих туда также не пускают.
Следить за развитием ситуации можно в онлайн-трансляции.