НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

3 м/c,

зап.

 765мм 47%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,43
EUR 101,51
Атака БПЛА
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Убрали лавки с остановки
Лучшие бизнес-идеи страны
Что полыхает в Брагине
Нашли тело в подвале
Куда съездить на выходных
Мэр вспылил
Происшествия Стрельба у офиса Wildberries Муж Бакальчук ворвался в головной офис Wildberries: у здания напротив Кремля слышна стрельба — кадры

Муж Бакальчук ворвался в головной офис Wildberries: у здания напротив Кремля слышна стрельба — кадры

Спецслужбы уже приехали к месту происшествия

948
5 комментариев

Стрельбу услышали у головного офиса компании

У головного офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» очевидцы услышали стрельбу. Позднее из здания вынесли мужчину с огневым ранением. В компании заявили, что это была попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука, мужа основательницы Татьяны, с охраной в офис.

— Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная, — сообщили РБК в пресс-службе Wildberries.

Муж основательницы компании уверяет, что сегодня в офисе должен был пройти очередной раунд переговоров.

— Мы приехали на переговоры по остановке строительства складов в офис в Романов переулок. Со мной всё хорошо, я внутри офиса, — написал он в своем Telegram-канале. А его представитель передал слова о том, как всё произошло.

— Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт. В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег, — сообщил его представитель. Владислав не исключил, что целью нападавших мог быть и он сам.

На кадрах видно, что столкновение произошло между группой мужчин у входа в здание. Однако невозможно рассмотреть, кто именно участвовал в потасовке. В начале, судя по всему, начался словесный конфликт, который перерос в драку. Буквально через несколько секунд кто-то достал огнестрельное оружие. После — последовали несколько выстрелов.

Mash / T.me

К зданию бизнес-центра уже стянулись силовики, передают наши коллеги из MSK1.RU.

По предварительным данным, ранения получили три человека.

Из-за происшествия эвакуировали журфак МГУ. Здание факультета находится рядом с «Романовым двором». Именно студенты заметили первого пострадавшего.

Через территорию факультета журналистики МГУ на Моховой улице вынесли раненого мужчину

Территорию вокруг БЦ оцепили, прохожих туда также не пускают.

Следить за развитием ситуации можно в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Инженер1
1 час
Огневое ранение - это круто! Его ранили из огнемёта?
281947982
49 минут
Учитесь грамотно писать, и удалять не надо будет. Грамотеи! Обиделись, бедненькие.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Придется раскошелиться? Сколько стоит отпуск в Москве с ребенком — опыт туристки
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
«Обладают особыми способностями»: астролог рассказала о секретном 13-м знаке зодиака
Мария Кучма
Мнение
Сиквел «Слова пацана»? Кинокритик раскрыл детали нового сериала «Комбинация» про группу из 90-х
Анонимное мнение
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день
Алина Шадрина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление