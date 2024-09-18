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Происшествия Нападение на школу в Челябинске После нападения подростка на одноклассников и педагога в Челябинске задержаны заместители директоров школы и ЧОПа

После нападения подростка на одноклассников и педагога в Челябинске задержаны заместители директоров школы и ЧОПа

В чем их обвиняют

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1 комментарий

При нападении на школу пострадали четыре человека

После нападения подростка на одноклассников и педагога в Челябинске задержаны заместители директоров школы и частного охранного предприятия, обслуживающего ее. Об этом в среду, 18 сентября, сообщили в региональном управлении СК.

Работнику образовательного учреждения предъявили обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

По части 2 статьи 293 УК РФ предусмотрены различные варианты наказания — от принудительных работ до пяти лет лишения свободы.

Заместителю директора ЧОПа предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

— Следователем в суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения обвиняемым, — добавили в СК. —  Организованы проверки в отношении должностных лиц медучреждения, где состоял на учете совершивший противоправные действия ученик, а также регионального управления Росгвардии при осуществлении надзорных функций в отношении частной охранной организации. В рамках проверок будет дана правовая оценка действиям либо бездействию указанных должностных лиц.

Пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ предусматривает различные варианты наказания — от штрафа в 100 тысяч рублей до 6 лет лишения свободы.

Что произошло в челябинской школе

Утром в понедельник, 16 сентября, в челябинской школе 13-летний подросток пришел в класс с молотком, ножом и пневматическим пистолетом. От его рук пострадали четыре человека: трое сверстников-одноклассников (две девочки и мальчик) и один преподаватель. Двух школьниц экстренно прооперировали, учитель и третий пострадавший ребенок тоже были госпитализированы. Накануне детей спецбортом МЧС перевезли в Москву, лечение они продолжат в федеральных клиниках.

Замдиректора по безопасности рассказал, что спасать девочек сначала бросились ребята с задних парт, остановить буйного подростка пыталась учитель биологии, а потом его удерживал до приезда Росгвардии учитель технологии.

Напавший школьник ранее состоял на учете и проходил лечение у психиатра. Сразу после нападения он попытался покончить с собой в школьном туалете. Его доставили в психоневрологическую больницу.

О случившемся мы рассказывали в онлайн-репортаже. Все новости об этом ЧП собраны в одном сюжете.

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Комментарии
1
196938150
18 сентября 2024, 11:37
Читала, что нападавшего дразнили и хейтили. Если это так, то дразнить ребенка, проходившего лечение у психиатра, это плевать против ветра.
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