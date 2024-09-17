НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

штиль.

 766мм 64%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,43
EUR 101,51
Слишком раннее начало учебы?
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Повысили ключевую ставку
Лучшие бизнес-идеи страны
Вакансии в правительстве
Куда съездить на выходных
Нашествие насекомых
Причина смертельного пожара
История рыбинского маньяка
Что не так со школьным питанием
Происшествия Восемь человек погибли, более двух тысяч пострадали: в Ливане массово взрываются пейджеры

Восемь человек погибли, более двух тысяч пострадали: в Ливане массово взрываются пейджеры

В «Хезболлах» возложили ответственность за происходящее на Израиль

41
Написать комментарий

Пострадавших принимают более ста медучреждений республики

По меньшей мере восемь человек погибли, около 2,8 тысячи ранены из-за взрывов пейджеров в Ливане, сообщает министр здравоохранения республики. Происходящее — результат кибератаки со стороны израильских военных, передает телеканал Al Jazeera. Сообщается, что военным удалось взломать портативные рации, которыми пользуются члены «Хезболлах», вызвав детонацию.

Среди погибших от атаки — девочка и два сторонника «Хезболлах», сообщили в организации. Ранение получил посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, передает издание Mehr. Угрозы его жизни нет.

Более 170 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает Минздрав республики. Раненых приняли более ста больниц.

Движение «Хезболлах» назвало происходящее «преступной агрессией» и заявило о том, что последует «справедливый ответ». В «Хезболлах» сообщили, что из-за взрывов пейджеров погибли и пострадали мирные жители.

ПО ТЕМЕ
Взрыв Ливан Израиль Погибли Пострадали
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
Придется раскошелиться? Сколько стоит отпуск в Москве с ребенком — опыт туристки
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора
Мнение
«Обладают особыми способностями»: астролог рассказала о секретном 13-м знаке зодиака
Мария Кучма
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление