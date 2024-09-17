Восемь человек погибли, более двух тысяч пострадали: в Ливане массово взрываются пейджеры

Пострадавших принимают более ста медучреждений республики Источник: AP Photo / Hussein Malla











По меньшей мере восемь человек погибли, около 2,8 тысячи ранены из-за взрывов пейджеров в Ливане, сообщает министр здравоохранения республики. Происходящее — результат кибератаки со стороны израильских военных, передает телеканал Al Jazeera. Сообщается, что военным удалось взломать портативные рации, которыми пользуются члены «Хезболлах», вызвав детонацию.

Среди погибших от атаки — девочка и два сторонника «Хезболлах», сообщили в организации. Ранение получил посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, передает издание Mehr. Угрозы его жизни нет.

Источник: shot_shot / T.me

Более 170 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает Минздрав республики. Раненых приняли более ста больниц.