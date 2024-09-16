НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

штиль.

 764мм 77%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,14
EUR 101,28
История рыбинского маньяка
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Что не так со школьным питанием
Лучшие бизнес-идеи страны
Почему ярославцы не хотят работать
Куда съездить на выходных
Ярославна — о поездке в Европу
Когда наступит осень
Угадай предмет из СССР
Происшествия Нападение на школу в Челябинске подробности «Выстрелил два раза в девочек, потом начал по ним молотками бить». Всё, что известно о нападении на школьников в Челябинске

«Выстрелил два раза в девочек, потом начал по ним молотками бить». Всё, что известно о нападении на школьников в Челябинске

13-летний подросток принес с собой в класс молотки, пистолет и нож

237
1 комментарий

После нападения подростка с молотком в школу приехали экстренные службы и чиновники

В Челябинске в школе 13-летний подросток напал на одноклассников. Он пришел в школу с двумя молотками, ножом и пистолетом. В результате ранены трое детей и учитель. Наши коллеги из 74.RU собрали всё, что известно о происшествии, в одном материале.

Что случилось?

Подросток пришел в школу во время первого урока, беспрепятственно миновал охрану и рамку металлодетектора, несмотря на оружие в сумке. Сначала он направился в туалет, а за пять минут до конца урока с криками забежал в кабинет биологии, начал стрелять, бить молотком и резать ножом одноклассниц.

Замдиректора по безопасности рассказал, что происходило в школе

За девочек вступился один из мальчиков и 57-летняя учительница. После этого подросток выскочил из класса и попытался покончить с собой в школьном туалете. Довести задуманное до конца ему не дали прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии. Территорию школы сразу оцепили, а учеников отправили по домам.

Территорию школы оцепили

Кто пострадал?

В больницу попали четыре человека. Тяжелые травмы получили две 13-летние девочки, их обеих позже прооперировали. В больницу также госпитализировали учительницу и пытавшегося остановить буйного подростка одноклассника.

На место ЧП приехали несколько машин скорой помощи

Была ли травля?

Друг подростка, устроившего нападение в школе, рассказал, что его без причины доводили одноклассники.

Друг нападавшего заявил о травле

При этом источник 74.RU рассказал, что подросток уже попадал в поле зрения силовиков в связи с экстремистскими взглядами. А буквально за несколько минут до нападения на странице мальчика в «ВКонтакте» появились высказывания, которые можно интерпретировать как радикальные.

После задержания школьник хладнокровно рассказал, как готовился к нападению, как бил молотком по головам девчонок и как хотел транслировать всё в прямом эфире, чтобы прославиться.

Это видео сделано в школьном туалете, где задержали напавшего на одноклассников подростка

Что известно о семье?

Соседи хорошо отзываются о семье 13-летнего мальчика. По их словам, мама работает медсестрой в больнице, папа — заводчанин. Ребенок в семье единственный, и вопросов к родителям никогда не возникало. Единственное, что смущало соседей, что школьник никогда не выходил из дома один, родители его всегда сопровождали.

Соседи о родителях отзываются хорошо

Уголовное дело

Сразу после нападения Следственный комитет возбудил два уголовных дела — об организации убийства двух и более человек и халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 33, пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ, часть 2 статьи 293 УК РФ).

Маму школьника забрали в СК

В доме, где живет напавший, прошли следственные действия, после этого маму увезли в Следственный комитет. Самого подростка госпитализировали в психоневрологическую больницу. Выяснилось, что он уже состоял на учете и ранее получал лечение у психиатра.

К кому еще возникли вопросы?

За охрану школы отвечает ЧОП «Правопорядок+». Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что решается вопрос об аннулировании удостоверения частного охранника сотрудницы ЧОО, пропустившей ученика с оружием в школу.

Двери ЧОПа на Героев Танкограда закрыты

Что дальше?

После ЧП в образовательных учреждениях города усилили меры безопасности, а ученикам школы, где произошло нападение, предложили помощь психолога. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил профильным подразделениям Следственного комитета России решить вопрос о награждении ведомственной наградой преподавателей и ученика школы, которые пытались остановить нападавшего подростка.

Уголовное дело расследуется, но напавший подросток, вероятно, избежит наказания, так как не достиг возраста уголовной ответственности.

ПО ТЕМЕ
Школа Нападение
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
16 сентября 2024, 19:25
Показатель нашей жизни и состояния "общества" кстати а национальность интересно знать
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Сиквел «Слова пацана»? Кинокритик раскрыл детали нового сериала «Комбинация» про группу из 90-х
Анонимное мнение
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
Придется раскошелиться? Сколько стоит отпуск в Москве с ребенком — опыт туристки
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
«Обладают особыми способностями»: астролог рассказала о секретном 13-м знаке зодиака
Мария Кучма
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление