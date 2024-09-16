«Выстрелил два раза в девочек, потом начал по ним молотками бить». Всё, что известно о нападении на школьников в Челябинске

После нападения подростка с молотком в школу приехали экстренные службы и чиновники Источник: Наталья Лапцевич











В Челябинске в школе 13-летний подросток напал на одноклассников. Он пришел в школу с двумя молотками, ножом и пистолетом. В результате ранены трое детей и учитель. Наши коллеги из 74.RU собрали всё, что известно о происшествии, в одном материале.

Источник: Городские порталы

Что случилось?

Подросток пришел в школу во время первого урока, беспрепятственно миновал охрану и рамку металлодетектора, несмотря на оружие в сумке. Сначала он направился в туалет, а за пять минут до конца урока с криками забежал в кабинет биологии, начал стрелять, бить молотком и резать ножом одноклассниц.

Замдиректора по безопасности рассказал, что происходило в школе Источник: Ольга Козлова / 74.RU

За девочек вступился один из мальчиков и 57-летняя учительница. После этого подросток выскочил из класса и попытался покончить с собой в школьном туалете. Довести задуманное до конца ему не дали прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии. Территорию школы сразу оцепили, а учеников отправили по домам.

Территорию школы оцепили Источник: Михаил Шилкин / 74.RU

Кто пострадал?

В больницу попали четыре человека. Тяжелые травмы получили две 13-летние девочки, их обеих позже прооперировали. В больницу также госпитализировали учительницу и пытавшегося остановить буйного подростка одноклассника.

На место ЧП приехали несколько машин скорой помощи Источник: читатель 74.RU

Была ли травля?

Друг подростка, устроившего нападение в школе, рассказал, что его без причины доводили одноклассники.

Друг нападавшего заявил о травле Источник: Ольга Козлова / 74.RU

При этом источник 74.RU рассказал, что подросток уже попадал в поле зрения силовиков в связи с экстремистскими взглядами. А буквально за несколько минут до нападения на странице мальчика в «ВКонтакте» появились высказывания, которые можно интерпретировать как радикальные.

После задержания школьник хладнокровно рассказал, как готовился к нападению, как бил молотком по головам девчонок и как хотел транслировать всё в прямом эфире, чтобы прославиться.

Это видео сделано в школьном туалете, где задержали напавшего на одноклассников подростка Источник: ENews112 / T.me

Что известно о семье?

Соседи хорошо отзываются о семье 13-летнего мальчика. По их словам, мама работает медсестрой в больнице, папа — заводчанин. Ребенок в семье единственный, и вопросов к родителям никогда не возникало. Единственное, что смущало соседей, что школьник никогда не выходил из дома один, родители его всегда сопровождали.

Соседи о родителях отзываются хорошо Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Уголовное дело

Сразу после нападения Следственный комитет возбудил два уголовных дела — об организации убийства двух и более человек и халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 33, пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ, часть 2 статьи 293 УК РФ).

Маму школьника забрали в СК Источник: Михаил Шилкин / 74.RU

В доме, где живет напавший, прошли следственные действия, после этого маму увезли в Следственный комитет. Самого подростка госпитализировали в психоневрологическую больницу. Выяснилось, что он уже состоял на учете и ранее получал лечение у психиатра.

К кому еще возникли вопросы?

За охрану школы отвечает ЧОП «Правопорядок+». Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что решается вопрос об аннулировании удостоверения частного охранника сотрудницы ЧОО, пропустившей ученика с оружием в школу.

Двери ЧОПа на Героев Танкограда закрыты Источник: Михаил Шилкин / 74.RU

Что дальше?

После ЧП в образовательных учреждениях города усилили меры безопасности, а ученикам школы, где произошло нападение, предложили помощь психолога. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил профильным подразделениям Следственного комитета России решить вопрос о награждении ведомственной наградой преподавателей и ученика школы, которые пытались остановить нападавшего подростка.