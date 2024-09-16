Школьник с молотком напал на детей и учителей в Челябинске

Некоторым в школе понадобилась помощь медиков Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Ученик школы № 68 в Ленинском районе Челябинска напал с молотком на других детей и учителей. Несколько человек пострадали.

— Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал губернатор Челябинской области Алексей Текслер у себя в Telegram-канале.

Он поручил разобраться, почему охрана не отреагировала на подростка, который пронес в школу молоток.

— Ведется следствие. Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана? Дал поручение правоохранительным органам, Министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации, — добавил глава региона.

Он обещал, что проверки пройдут во всех школах. Сейчас территория оцеплена, рядом стоит карета скорой помощи.

Учителя выводят детей. Родителей просят их забрать, передают коллеги из 74.RU.

— Учитель позвонила, сказала забрать ребенка. Я думаю, это учения, — рассказала одна из мам.