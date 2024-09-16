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Происшествия Нападение на школу в Челябинске онлайн-трансляция После нападения на одноклассников и педагога ученик челябинской школы попытался покончить с собой — онлайн

После нападения на одноклассников и педагога ученик челябинской школы попытался покончить с собой — онлайн

В режиме реального времени рассказываем о происшествии

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5 комментариев

В Челябинске в филиал школы № 68 на улице Барбюса пришел ребенок с молотком. Есть пострадавшие. Информацию об этом подтвердил источник 74.RU в правоохранительных органах. Сейчас на месте работают экстренные службы и силовики. В режиме реального времени рассказываем о происшествии.

С территории школы вышли Анастасия с дочерью, одноклассницей нападавшего.

— Ребенок мой позвонил, когда она уже домой пришла, — рассказала она. — Что произошло? Давайте оставим комментарии. Побольше внимания детям уделять надо. Дочь учится с ним в одном классе. Никогда ребенок мой на него не жаловался.

По словам девочки, всё случилось на уроке биологии. Подросток, устроивший нападение, ничего не кричал.

По информации МВД, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции в 09:20. Персонал школы вызвал наряд Росгвардии, который задержал 13-летнего подростка:

— В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и следственных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ситуация поставлена на контроль руководством областного полицейского главка.

По информации наших источников, после нападения на одноклассников ученик 68-й школы попытался покончить с собой в школьном туалете, но не успел, там его нашли сотрудники Росгвардии, прибывшие на вызов.

Прокуратура опубликовала снимки из кабинета школы, где случилось нападение на детей и педагога.

С территории школы вышла женщина, ее дочь из того же класса.

— Никаких комментариев, — сказала она.

Вернувшаяся с оцепленной территории школы бабушка пострадавшей ученицы, что ЧП ничего не предшествовало.

— Одна девочка в реанимации. Не было конфликта. Он ученик этого класса. Там учительница защищала детей. Это классная их.

По словам женщины, ее внучка «в шоковом состоянии»:

— Что она может сказать? У нее перелом черепа. Молотком по голове нашей ударил. Про вторую не знаю, там и ножевые, кажется, были.

На месте происшествия работает врио прокурора Челябинской области Евгений Федоров.

— Организована проверка. Будет дана оценка пропускной системе, обеспечению безопасности учащихся, антитеррористической работе.

По факту нападения на детей и педагога в школе № 68 Челябинска возбуждено два уголовных дела — о покушении на убийство двух и более человек и халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 33, пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ, часть 2 статьи 293 УК РФ).

— Утром 16 сентября 13-летний ученик одной из школ Челябинска причинил различными предметами телесные повреждения своим сверстникам и учителю. Количество пострадавших уточняется, — говорится в сообщении СК. — Следователями проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Силовики продолжают работу как в самой школе, так и близ расположенных домах.

В результате нападения в школе пострадали две девочки, один мальчик (все 13 лет) и педагог. После оказания медпомощи на месте происшествия они госпитализированы, сообщили в Минздраве Челябинской области:

— На данный момент их состояние стабильно, медики продолжают оказывать всю необходимую помощь.

Мама одного из учеников 68-й школы сообщила 74.RU, что изначально родителям ничего не сказали о причинах эвакуации детей.

— Учительница прислала голосовое сообщение, что в школе просто отключили воду и детей отправляют домой. Потом ребенок приехал из школы и говорит, что мальчик с травматическим пистолетом, молотком и ножом пришел в школу, и из-за этого их отправили всех домой, — рассказала она. — Вообще там в школе охрана есть, но почему-то так себе. Родителей, главное, в холл не пускают, чтобы подождать своих детей, а в остальном — сидит для вида женщина, никакой вообще пользы нет. Металлоискатель вроде есть, то ли они его не включают, то ли что? Точно я сказать не могу. Но шок мы испытали конкретный.

Предварительная картина происшествия такова: вооруженный ножом, молотком и пневматическим пистолетом подросток вошел в кабинет биологии и набросился на сверстниц. Детей попыталась защитить учитель, которая тоже пострадала и была госпитализирована.

В школах Челябинска усилили меры безопасности, сообщили в мэрии.

— После ЧП в школе № 68 с руководителями проведено срочное совещание, где поставлена задача о дополнительных всесторонних проверках и инструктажей служб охраны. Комитет по делам образования держит этот вопрос на контроле, — подчеркнула глава города Наталья Котова.

По ее поручению с завтрашнего дня в школах города проведут классные часы, где до детей будет донесена информация, разработанная специалистами, о возможностях получения психологической помощи, в том числе онлайн или анонимно.

— Родителей также просим в данной ситуации уделить особое внимание детям, поговорить с ними и при необходимости обратиться за квалифицированной психологической помощью, — говорится в заявлении властей Челябинска.

— Одну девочку оперируют, наша следующая, — продолжила бабушка. — С мамой положили! На голову операцию будут делать.

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Комментарии
5
Гость
16 сентября 2024, 09:59
Молоток пронести точно не проблема! Проблема в воспитании молодежи, даже подзатыльника дать нельзя! Раньше указки об головы ломались и был порядок!)))
Гость
16 сентября 2024, 10:13
Какой то трэш. Когда я учился такого произойти в принципе не могло. Паренька быстро бы "успокоили" его же одноклассники.
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