После нападения на одноклассников и педагога ученик челябинской школы попытался покончить с собой — онлайн

В Челябинске в филиал школы № 68 на улице Барбюса пришел ребенок с молотком. Есть пострадавшие. Информацию об этом подтвердил источник 74.RU в правоохранительных органах. Сейчас на месте работают экстренные службы и силовики. В режиме реального времени рассказываем о происшествии.
С территории школы вышли Анастасия с дочерью, одноклассницей нападавшего.
— Ребенок мой позвонил, когда она уже домой пришла, — рассказала она. — Что произошло? Давайте оставим комментарии. Побольше внимания детям уделять надо. Дочь учится с ним в одном классе. Никогда ребенок мой на него не жаловался.
По словам девочки, всё случилось на уроке биологии. Подросток, устроивший нападение, ничего не кричал.
По информации МВД, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции в 09:20. Персонал школы вызвал наряд Росгвардии, который задержал 13-летнего подростка:
— В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и следственных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ситуация поставлена на контроль руководством областного полицейского главка.
По информации наших источников, после нападения на одноклассников ученик 68-й школы попытался покончить с собой в школьном туалете, но не успел, там его нашли сотрудники Росгвардии, прибывшие на вызов.
Вернувшаяся с оцепленной территории школы бабушка пострадавшей ученицы, что ЧП ничего не предшествовало.
— Одна девочка в реанимации. Не было конфликта. Он ученик этого класса. Там учительница защищала детей. Это классная их.
По словам женщины, ее внучка «в шоковом состоянии»:
— Что она может сказать? У нее перелом черепа. Молотком по голове нашей ударил. Про вторую не знаю, там и ножевые, кажется, были.
На месте происшествия работает врио прокурора Челябинской области Евгений Федоров.
— Организована проверка. Будет дана оценка пропускной системе, обеспечению безопасности учащихся, антитеррористической работе.
По факту нападения на детей и педагога в школе № 68 Челябинска возбуждено два уголовных дела — о покушении на убийство двух и более человек и халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 33, пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ, часть 2 статьи 293 УК РФ).
— Утром 16 сентября 13-летний ученик одной из школ Челябинска причинил различными предметами телесные повреждения своим сверстникам и учителю. Количество пострадавших уточняется, — говорится в сообщении СК. — Следователями проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.
В результате нападения в школе пострадали две девочки, один мальчик (все 13 лет) и педагог. После оказания медпомощи на месте происшествия они госпитализированы, сообщили в Минздраве Челябинской области:
— На данный момент их состояние стабильно, медики продолжают оказывать всю необходимую помощь.
Мама одного из учеников 68-й школы сообщила 74.RU, что изначально родителям ничего не сказали о причинах эвакуации детей.
— Учительница прислала голосовое сообщение, что в школе просто отключили воду и детей отправляют домой. Потом ребенок приехал из школы и говорит, что мальчик с травматическим пистолетом, молотком и ножом пришел в школу, и из-за этого их отправили всех домой, — рассказала она. — Вообще там в школе охрана есть, но почему-то так себе. Родителей, главное, в холл не пускают, чтобы подождать своих детей, а в остальном — сидит для вида женщина, никакой вообще пользы нет. Металлоискатель вроде есть, то ли они его не включают, то ли что? Точно я сказать не могу. Но шок мы испытали конкретный.
Предварительная картина происшествия такова: вооруженный ножом, молотком и пневматическим пистолетом подросток вошел в кабинет биологии и набросился на сверстниц. Детей попыталась защитить учитель, которая тоже пострадала и была госпитализирована.
В школах Челябинска усилили меры безопасности, сообщили в мэрии.
— После ЧП в школе № 68 с руководителями проведено срочное совещание, где поставлена задача о дополнительных всесторонних проверках и инструктажей служб охраны. Комитет по делам образования держит этот вопрос на контроле, — подчеркнула глава города Наталья Котова.
По ее поручению с завтрашнего дня в школах города проведут классные часы, где до детей будет донесена информация, разработанная специалистами, о возможностях получения психологической помощи, в том числе онлайн или анонимно.
— Родителей также просим в данной ситуации уделить особое внимание детям, поговорить с ними и при необходимости обратиться за квалифицированной психологической помощью, — говорится в заявлении властей Челябинска.
— Одну девочку оперируют, наша следующая, — продолжила бабушка. — С мамой положили! На голову операцию будут делать.