Людей эвакуируют, улицы в дыму: Ростовскую область накрыл мегапожар. Новости 15 сентября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 сентября.
Мегапожар в Ростовской области
В Ростовской области зафиксировали больше 50 пожаров с начала суток. Спасатели работают, но ситуацию сильно осложняет штормовой ветер, бушующий по региону. Об этом заявил губернатор области Василий Голубев.
— Наиболее сложная ситуация в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. По предварительной информации, от огня там пострадало 9 домов и 5 хозпостроек. Эвакуировано 20 человек, — сообщил глава региона.
Пожар тушат более двух тысяч человек.
— В ликвидации огня задействовано 2061 человек и почти 300 единиц техники, — передал губернатор.
В Египте перевернулся автобус с туристами. Более 20 россиян попали в больницу
Об аварии сообщает местное издание Cairo24 со ссылкой на источник. Туристический автобус перевернулся на трассе Суэц — Каир. Он следовал из Шарм-эш-Шейха.
В транспорте находились 43 туриста. По данным источника, пострадал 21 россиянин, 9 граждан Италии, 11 граждан Турции и два англичанина. Их госпитализировали в больницу в Суэце.
Пострадавшие получили травмы от легкой до средней степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Погибших нет.
Египетские СМИ передают, что водителя автобуса задержали, чтобы допросить.
В Турции прогремел взрыв на макаронной фабрике
20 человек пострадали из-за ЧП на макаронной фабрике в турецкой провинции Сакарья. Об этом сообщает местное издание NTV.
Уточняется, что на производстве прогремел взрыв, после этого начался пожар. Согласно первоначальным данным, эпицентр находился на чердаке. Что именно взорвалось — неизвестно, чтобы делать какие-то выводы, нужно для начала справиться с огнем.
Пострадавших в ходе инцидента развезли по близлежащим больницам.
Европа уходит под воду
В Европе бушует циклон «Борис». В Польше, Чехии, Австрии и Румынии сильные наводнения.
В Польше критическая ситуация. Министр внутренних дел страны Томаш Семоняк сообщил, что двум городам, расположенным около границы с Чехией, угрожает опасность. Власти эвакуируют жителей.
Известно об одном погибшем.
В Румынии ливни начались раньше. Там погибли пять человек.
В Чехии затоплены 63 тысячи домов, наблюдаются перебои с электричеством, проблемы с транспортом. Поезда отменили из-за поваленных деревьев.
Власти Австрии объявили чрезвычайное положение сразу в нескольких регионах.
Американский миллиардер вернулся из космоса
Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился у побережья США. На борту были четыре астронавта коммерческой миссии Polaris Dawn во главе с американским миллиардером Джаредом Айзекманом. Он единственный из всех до этого летал в космос.
Корабль запустили на орбиту 10 сентября. Одна из основных задач миссии — коммерческий выход в открытый космос. Полет прошел успешно. Астронавты достигли самой высокой околоземной орбиты для пилотируемого корабля со времен лунной программы США — более 1400 километров.