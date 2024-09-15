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Происшествия Людей эвакуируют, улицы в дыму: Ростовскую область накрыл мегапожар. Новости 15 сентября

Людей эвакуируют, улицы в дыму: Ростовскую область накрыл мегапожар. Новости 15 сентября

Что произошло за сутки

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Ростов-на-Дону окутал дым

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 сентября.

Мегапожар в Ростовской области

В Ростовской области зафиксировали больше 50 пожаров с начала суток. Спасатели работают, но ситуацию сильно осложняет штормовой ветер, бушующий по региону. Об этом заявил губернатор области Василий Голубев.

— Наиболее сложная ситуация в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. По предварительной информации, от огня там пострадало 9 домов и 5 хозпостроек. Эвакуировано 20 человек, — сообщил глава региона.

Пожар тушат более двух тысяч человек.

— В ликвидации огня задействовано 2061 человек и почти 300 единиц техники, — передал губернатор.

В Египте перевернулся автобус с туристами. Более 20 россиян попали в больницу

Об аварии сообщает местное издание Cairo24 со ссылкой на источник. Туристический автобус перевернулся на трассе Суэц — Каир. Он следовал из Шарм-эш-Шейха.

В транспорте находились 43 туриста. По данным источника, пострадал 21 россиянин, 9 граждан Италии, 11 граждан Турции и два англичанина. Их госпитализировали в больницу в Суэце.

Пострадавшие получили травмы от легкой до средней степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Погибших нет.

Египетские СМИ передают, что водителя автобуса задержали, чтобы допросить.

В Турции прогремел взрыв на макаронной фабрике

20 человек пострадали из-за ЧП на макаронной фабрике в турецкой провинции Сакарья. Об этом сообщает местное издание NTV.

Уточняется, что на производстве прогремел взрыв, после этого начался пожар. Согласно первоначальным данным, эпицентр находился на чердаке. Что именно взорвалось — неизвестно, чтобы делать какие-то выводы, нужно для начала справиться с огнем.

Пострадавших в ходе инцидента развезли по близлежащим больницам.

Европа уходит под воду

В Европе бушует циклон «Борис». В Польше, Чехии, Австрии и Румынии сильные наводнения.

В Польше критическая ситуация. Министр внутренних дел страны Томаш Семоняк сообщил, что двум городам, расположенным около границы с Чехией, угрожает опасность. Власти эвакуируют жителей.

Известно об одном погибшем.

+3

В Румынии ливни начались раньше. Там погибли пять человек.

В Чехии затоплены 63 тысячи домов, наблюдаются перебои с электричеством, проблемы с транспортом. Поезда отменили из-за поваленных деревьев.

Ситуация в Чехии (город Крнов)

Власти Австрии объявили чрезвычайное положение сразу в нескольких регионах.

Американский миллиардер вернулся из космоса

Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился у побережья США. На борту были четыре астронавта коммерческой миссии Polaris Dawn во главе с американским миллиардером Джаредом Айзекманом. Он единственный из всех до этого летал в космос.

В команде также были пилот Скотт Потит, глава программы подготовки астронавтов SpaceX Сара Гиллис и бывший медико-биологический руководитель полетов NASA Анна Менон. Для всех троих это был первый полет в космос

Корабль запустили на орбиту 10 сентября. Одна из основных задач миссии — коммерческий выход в открытый космос. Полет прошел успешно. Астронавты достигли самой высокой околоземной орбиты для пилотируемого корабля со времен лунной программы США — более 1400 километров.

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