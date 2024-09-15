За рулем был молодой водитель: в Ярославской области «Газель» насмерть сбила велосипедиста

Велосипед покорежило и выбросило с дороги Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram











В Тутаевском районе Ярославской области вечером 14 сентября произошло смертельное ДТП. Авария случилась на дороге Ярославль — Рыбинск неподалеку от деревни Емишево.

В районе семи часов вечера 22-летний водитель «Газели» наехал на 48-летнего велосипедиста. Известно, что он ехал в ту же сторону, что и грузовик, но по обочине.

После случившегося мужчину выбросило с дороги. Его велосипед остался лежать в высокой траве на обочине. Сам мужчина в столкновении не выжил. Приехавшие на место медики констатировали смерть.

— В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте ДТП, — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

На место аварии выехали правоохранители, работала следственно-оперативная группа.