За рулем был молодой водитель: в Ярославской области «Газель» насмерть сбила велосипедиста

В Тутаевском районе Ярославской области вечером 14 сентября произошло смертельное ДТП. Авария случилась на дороге Ярославль — Рыбинск неподалеку от деревни Емишево.
В районе семи часов вечера 22-летний водитель «Газели» наехал на 48-летнего велосипедиста. Известно, что он ехал в ту же сторону, что и грузовик, но по обочине.
После случившегося мужчину выбросило с дороги. Его велосипед остался лежать в высокой траве на обочине. Сам мужчина в столкновении не выжил. Приехавшие на место медики констатировали смерть.
— В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте ДТП, — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.
На место аварии выехали правоохранители, работала следственно-оперативная группа.
— Сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в УГИБДД УМВД по Ярославской области.