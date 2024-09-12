Сложился и застрял: танкер врезался в железнодорожный мост на Волге. Видео

Северо-Западная транспортная прокуратура / T.me Источник: Танкер не прошел по высоте











Ранним утром 12 сентября танкер «Ленанефть 2029», следовавший из Татарстана в Ярославль, врезался в железнодорожный мост на Волге в Костроме. О случившемся сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

В ведомстве также опубликовали видео момента столкновения. На записи видно, что танкер в момент ЧП проплывал под мостом. Очень скоро стало понятно, что он не проходит по высоте. В конце концов, судно застряло.

Момент ЧП попал на видео Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / T.me

К счастью, обошлось без пострадавших и разлива топлива.

— По предварительным данным, произошло столкновение судна «Ленанефть 2029» с конструкциями железнодорожного моста. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Движение железнодорожного транспорта не нарушено, — пояснили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Судно застряло под мостом Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / T.me











В происшествии никто не пострадал Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / T.me











На месте всё еще работает костромская транспортная прокуратура. Организована проверка.

Обновление на 12 сентября 10:09

Северная железная дорога прокомментировала ЧП с танкером на Волге. В компании сообщили, что судно в момент столкновения было пустым. Само ЧП произошло в 03:39.

— По предварительной информации, танкер шел не по фарватеру, пройдя в пролет, не предназначенный для движения грузовых судов. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет, — пояснили в СЖД.