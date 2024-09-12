Сложился и застрял: танкер врезался в железнодорожный мост на Волге. Видео

Ранним утром 12 сентября танкер «Ленанефть 2029», следовавший из Татарстана в Ярославль, врезался в железнодорожный мост на Волге в Костроме. О случившемся сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
В ведомстве также опубликовали видео момента столкновения. На записи видно, что танкер в момент ЧП проплывал под мостом. Очень скоро стало понятно, что он не проходит по высоте. В конце концов, судно застряло.
К счастью, обошлось без пострадавших и разлива топлива.
— По предварительным данным, произошло столкновение судна «Ленанефть 2029» с конструкциями железнодорожного моста. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Движение железнодорожного транспорта не нарушено, — пояснили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
На месте всё еще работает костромская транспортная прокуратура. Организована проверка.
Обновление на 12 сентября 10:09
Северная железная дорога прокомментировала ЧП с танкером на Волге. В компании сообщили, что судно в момент столкновения было пустым. Само ЧП произошло в 03:39.
— По предварительной информации, танкер шел не по фарватеру, пройдя в пролет, не предназначенный для движения грузовых судов. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет, — пояснили в СЖД.
Железнодорожники обследовали мост. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.