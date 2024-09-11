Компания избила доставщика еды в Ярославле. В полиции назвали причину драки

В Ярославле полицейские установили личности хулиганов, которые избили доставщика на Институтской улице. Драка случилась ночью 8 сентября.
Крики с улицы услышали жители близлежащих домов. Оказалось, что во дворе компания из трех мужчин повздорила с курьером. В какой-то момент они толпой налетели на пострадавшего. Он упал на землю, но его продолжили пинать и оскорблять. На видео, которое сняли очевидцы, также присутствует девушка — непонятно, с кем из участников конфликта она была.
Очевидцы драки обратились в полицию. Правоохранители начали проверку и установили двоих участников потасовки — 38 и 29 лет.
— В отношении их составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои», — сообщает УМВД России по Ярославской области.
По имеющимся данным причиной драки стал внезапно возникший конфликт.
Наказание по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои» влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.