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Происшествия подробности Компания избила доставщика еды в Ярославле. В полиции назвали причину драки

Компания избила доставщика еды в Ярославле. В полиции назвали причину драки

Инцидент попал на видео

399
5 комментариев

Нашли виновных

В Ярославле полицейские установили личности хулиганов, которые избили доставщика на Институтской улице. Драка случилась ночью 8 сентября.

Крики с улицы услышали жители близлежащих домов. Оказалось, что во дворе компания из трех мужчин повздорила с курьером. В какой-то момент они толпой налетели на пострадавшего. Он упал на землю, но его продолжили пинать и оскорблять. На видео, которое сняли очевидцы, также присутствует девушка — непонятно, с кем из участников конфликта она была.

Группа мужчин напала на курьера

Очевидцы драки обратились в полицию. Правоохранители начали проверку и установили двоих участников потасовки — 38 и 29 лет.

—  В отношении их составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои», — сообщает УМВД России по Ярославской области.

По имеющимся данным причиной драки стал внезапно возникший конфликт.

Наказание по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои» влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.

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Комментарии
5
Гость
11 сентября 2024, 13:47
Избиение холопов давно стало нормой
Гость
11 сентября 2024, 14:13
Получается что если есть деньги (достаточно небольшие) на уплату штрафов, то можно безнаказанно избивать прохожих на улице. Или как?
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