Компания избила доставщика еды в Ярославле. В полиции назвали причину драки

Нашли виновных Источник: Ярославль LIVE / vk.com











В Ярославле полицейские установили личности хулиганов, которые избили доставщика на Институтской улице. Драка случилась ночью 8 сентября.

Крики с улицы услышали жители близлежащих домов. Оказалось, что во дворе компания из трех мужчин повздорила с курьером. В какой-то момент они толпой налетели на пострадавшего. Он упал на землю, но его продолжили пинать и оскорблять. На видео, которое сняли очевидцы, также присутствует девушка — непонятно, с кем из участников конфликта она была.

Группа мужчин напала на курьера Источник: Ярославль LIVE / Vk.com

Очевидцы драки обратились в полицию. Правоохранители начали проверку и установили двоих участников потасовки — 38 и 29 лет.



— В отношении их составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои», — сообщает УМВД России по Ярославской области.

По имеющимся данным причиной драки стал внезапно возникший конфликт. пресс-секретарь УМВД по Ярославской области