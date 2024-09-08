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Происшествия Умер Александр Масляков эксклюзив «Ушел непобежденным». Бессменный член жюри КВН Юлий Гусман — о смерти Александра Маслякова

«Ушел непобежденным». Бессменный член жюри КВН Юлий Гусман — о смерти Александра Маслякова

Лучший друг погибшего рассказал о тяжелой утрате

268
3 комментария

Александр Масляков не отпускал КВН из своей жизни с 1964 года

Он давно и тяжело болел, последние два года не появлялся на телеэкранах, но известие о том, что его не стало, всё равно прозвучало как гром среди ясного неба. Александру Маслякову было 83 года. MSK1.RU удалось связаться с лучшим другом бессменного ведущего КВН, режиссером, телеведущим Юлием Гусманом.

Юлий Гусман назвал Александра Васильевича выдающимся телеведущим и душой Клуба веселых и находчивых:

— Его любила вся страна и все русскоязычные люди на земле. Он ушел непобежденным, потому что никто лучше него эту работу не делал. Это талантливый, яркий и удивительный художник.

По словам Гусмана, Масляков известен благодаря выступлениям на экранах, но еще он был «замечательным и удивительным мужем».

— Немного банально так говорить, потому что его и его талант не вернуть. Но остались тысячи записей его проектов. И я думаю, что он останется абсолютной звездой как на экране, так и на небосклоне нашей отечественной культуры.

Гусман выразил соболезнования супруге Маслякова Светлане, его родным и близким:

— Это огромное несчастье, которое всем предстоит пережить.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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Комментарии
3
Гость
8 сентября 2024, 22:21
Не сотвори себе кумира и идола слова Библии не доходят до нашего народа?
Гость
8 сентября 2024, 22:58
Прожил счастливую долгую жизнь🙏🙏🙏
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