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Происшествия «Накинула пакет на голову»: молодую учительницу из Ярославля чуть не убили из-за лежака в парке. Видео

«Накинула пакет на голову»: молодую учительницу из Ярославля чуть не убили из-за лежака в парке. Видео

Подробности происшествия

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10 комментариев

На молодую учительницу Ларису напали из-за лежака на пляже

24-летнюю учительницу из Ярославля Ларису (фамилию она попросила не называть) чуть не убили из-за лежака на пляже. Происшествие случилось в субботу, 31 августа, в Угличе, куда Лариса приехала на праздник в рамках проекта «ЯрЛето».

— Вечером на набережной играли музыканты. Я была с друзьями. Мы пошли в парк, увидели незанятый лежак, на котором валялся только пустой пакет, и решили сесть на него. Я сняла пакет, и в этот момент ко мне подбежала нетрезвая женщина, начала кричать, что это место занято, накинула мне пакет на голову и стала затягивать сзади, — рассказала порталу 76.RU Лариса.

Девушку спасли ее друзья.

— Моя подруга оттолкнула нападавшую. И в этот момент я сумела снять с себя пакет, — рассказала Лариса.

Пока молодые люди отходили от произошедшего, к компании, в которой находилась агрессивная дама, присоединились новые мужчины. Один из них, по словам Ларисы, внезапно ударил ее молодого человека по лицу.

— Мой молодой человек упал, я вскочила, и мужчина ударил меня тоже, я полетела вниз по склону на набережной, — рассказала девушка.

Друзья Ларисы сняли компанию, которая напала на них

После происшествия у Ларисы и ее парня зафиксировали ушибы и ссадины. Но главное — это моральное потрясение, которое пришлось пережить молодым людям.

— Я до сих пор в шоке, морально очень плохо. Я очень сильно испугалась. Страшно представить, если бы я была одна. Эта женщина убила бы меня? — переживает Лариса.

Девушка написала заявление в полицию. Она говорит, что с помощью знакомых из Углича уже выяснила имена нападавших. Эти сведения Лариса также сообщила правоохранителям.

— Хотелось бы, чтобы действия этих людей не остались безнаказанными. Ведь нет гарантии, что в следующий раз они еще на кого-то не нападут, — говорит Лариса.

В полиции порталу 76.RU подтвердили, что заявление о происшествии поступило.

— Проводится проверка, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Напомним, 1 сентября в Ярославле группа парней напала на доставщика еды. По этому факту полиция также проводит проверку.

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Нападение Драка Происшествие Криминал Полиция Углич
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Комментарии
12
Гость
6 сентября 2024, 09:01
Да это же наверняка новая элита страны. Или осужденные, или СВОшники, или всё вместе...
Гость
6 сентября 2024, 08:56
Это лежак не на пляже, а в парке в центре на набережной. Синева гуляет по России. Печально что Углич деградирует.
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