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Происшествия «Трое били одного»: в Брагине группа парней напала на курьера — видео

«Трое били одного»: в Брагине группа парней напала на курьера — видео

Мама пострадавшего просит откликнуться свидетелей произошедшего

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7 комментариев

Толпа парней избила курьера

В одном из жилых дворов в Брагине Ярославля группа парней напала на доставщика еды. Об этом сообщила мама пострадавшего в соцсетях. По ее словам, инцидент произошел 1 сентября.

— В Дзержинском районе избили моего сына, он работает курьером. У него отобрали карты, паспорт. Трое били одного. Сын кричал на помощь, так как сил не было больше. Помогите найти свидетелей происшествия, — написала мама пострадавшего в паблике «Подслушано в Ярославле».

Позже появилось видео избиения. Ролик, вероятно, записали жители дома, во дворе которого все и произошло. На кадрах видно, как курьер лежит на земле, а толпа парней толкает его за желтый рюкзак, в котором доставщики носят заказы.

Кадры с места происшествия

Драку прокомментировали в региональном управлении МВД России:

— Заявление по данному факту поступало в полицию, проводится проверка, — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

Если вы в курсе произошедшего, пишите в редакцию!

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Драка Избиение Курьер Полиция УМВД
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Комментарии
7
Я тебя вижу
4 сентября 2024, 10:37
в полиции проверят и всех опустят!
Гость
4 сентября 2024, 10:41
А почему всегда толпой то? Нету чести чтоли и уважения к себе побиться один на один?
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