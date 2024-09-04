«Трое били одного»: в Брагине группа парней напала на курьера — видео

Толпа парней избила курьера Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / T.me











В одном из жилых дворов в Брагине Ярославля группа парней напала на доставщика еды. Об этом сообщила мама пострадавшего в соцсетях. По ее словам, инцидент произошел 1 сентября.

— В Дзержинском районе избили моего сына, он работает курьером. У него отобрали карты, паспорт. Трое били одного. Сын кричал на помощь, так как сил не было больше. Помогите найти свидетелей происшествия, — написала мама пострадавшего в паблике «Подслушано в Ярославле».

Позже появилось видео избиения. Ролик, вероятно, записали жители дома, во дворе которого все и произошло. На кадрах видно, как курьер лежит на земле, а толпа парней толкает его за желтый рюкзак, в котором доставщики носят заказы.

Кадры с места происшествия Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / T.me

Драку прокомментировали в региональном управлении МВД России:

— Заявление по данному факту поступало в полицию, проводится проверка, — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.