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Происшествия Изуродованное тело выкинули в канаву: что известно о загадочной смерти россиянина в Таиланде

Изуродованное тело выкинули в канаву: что известно о загадочной смерти россиянина в Таиланде

У него уже истек срок пребывания в стране

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2 комментария

Тело погибшего россиянина было сильно изуродовано

В Таиланде нашли тело россиянина со следами пыток. Им оказался 27-летним Илья Орлов. По данным коллег из Е1, погибший жил в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Убийцу молодого человека еще разыскивают.

Тело обнаружили в канаве возле статуи змееподобного существа неподалеку от пляжа Карон на Пхукете. На мужчине были только шорты. При нем нашли черную кожаную сумку с документами на 27-летнего россиянина Илью Орлова. В ней также находился паспорт другой гражданки России, пишет издание Khaosod.

По данным Channel 8, его били по голове каким-то твердым предметом. Помимо побоев тело Ильи изрезали до костей. Судебно-медицинская экспертиза определила, что он скончался за 12–24 часа до того, как тело обнаружили.

Пока рассматривается несколько версий случившегося. Это могло быть разбойное нападение. Однако убить Илью могли в другом месте, так как рядом с телом не обнаружили следов крови, как и орудия преступления. Следователи не исключают, что у погибшего мог возникнуть конфликт с местной бандой преступников. Сейчас полиция проверяет записи с камер видеонаблюдения.

Женщина, чей паспорт нашли у погибшего, могла быть его подругой, передает издание. Ее сейчас разыскивают вместе с тремя детьми Ильи Орлова, которые отправились с ним в Таиланд и пропали без вести, сообщает Channel 8.

Однако, по данным SHOT, полиция уже допросила жену Ильи. С ее слов, у супруга были проблемы с психикой и склонность к суициду. У пары есть маленький ребенок. Он сейчас в Паттайе с бабушкой.

Генеральный консул России в провинции Пхукет Егор Иванов сообщил ТАСС, что российский МИД уже знает о случившемся. По словам дипломата, в консульстве выясняют все обстоятельства трагедии.

Орлов прибыл на Пхукет 24 апреля в составе туристической группы. Ему можно было находиться в стране без визы 90 дней.

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Пхукет Таиланд Смерть Убийство Нижний Тагил Турист
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Комментарии
2
Гость
4 сентября 2024, 10:05
Все еще хотите в тайланды и прочие лэнды? У нас тоже бывает, но все равно спокойнее.
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