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Происшествия Вытаскивали на носилках: в пожаре на ярославском предприятии пострадал человек. Видео

Вытаскивали на носилках: в пожаре на ярославском предприятии пострадал человек. Видео

Публикуем кадры с места происшествия

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1 комментарий

Один человек пострадал в пожаре на предприятии

В пожаре на производстве древесины в Дзержинском районе Ярославля пострадал человек. Густой черный столб дыма, поднимающийся над Брагино, местные жители заметили утром 2 сентября.

— Сообщение о возгорании поступило в 07:56 утра, — сообщили в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Сотрудники МЧС России тушат пожар на площадке по производству древесного угля. Специалисты ликвидируют возгорание в Ярославле по адресу: улица Механизаторов, дом 7В. Один пострадавший мужчина с признаками ожогов.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, пострадавшего выносили из пожара на носилках. Огонь охватил кирпичное одноэтажное здание и пристройку слева от него. Густой черный дым охватил, кажется, всю территорию корпуса. На улице повсюду валяются резервуары и металлические детали.

Пожар все еще тушат

Как отмечают жители города, пожар виднеется с юго-западной окружной дороги, а также из многоэтажных домов в Брагине. По уточненным данным МЧС, горит ангар 100 квадратных метров и пристройка 30 квадратных метров.

Пожар на улице Механизаторов, 7В

По данным МЧС, в 08:25 часа пожар был локализован, а уже в 08:51 спасатели ликвидировали открытое горение.

— В тушении задействовано 9 единиц техники и 32 человека личного состава, — сообщили 76.RU в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Если вы стали очевидцами пожара, присылайте фото и видео с места ЧП в редакцию. Мы на связи в Telegram и «Вконтакте».

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Комментарии
1
Гость
2 сентября 2024, 10:41
сгорел на работе.
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