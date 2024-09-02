Вытаскивали на носилках: в пожаре на ярославском предприятии пострадал человек. Видео

Один человек пострадал в пожаре на предприятии Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / T.me











В пожаре на производстве древесины в Дзержинском районе Ярославля пострадал человек. Густой черный столб дыма, поднимающийся над Брагино, местные жители заметили утром 2 сентября.

— Сообщение о возгорании поступило в 07:56 утра, — сообщили в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Сотрудники МЧС России тушат пожар на площадке по производству древесного угля. Специалисты ликвидируют возгорание в Ярославле по адресу: улица Механизаторов, дом 7В. Один пострадавший мужчина с признаками ожогов.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, пострадавшего выносили из пожара на носилках. Огонь охватил кирпичное одноэтажное здание и пристройку слева от него. Густой черный дым охватил, кажется, всю территорию корпуса. На улице повсюду валяются резервуары и металлические детали.

Пожар все еще тушат Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / T.me

Как отмечают жители города, пожар виднеется с юго-западной окружной дороги, а также из многоэтажных домов в Брагине. По уточненным данным МЧС, горит ангар 100 квадратных метров и пристройка 30 квадратных метров.

Пожар на улице Механизаторов, 7В Источник: читатели 76.RU

По данным МЧС, в 08:25 часа пожар был локализован, а уже в 08:51 спасатели ликвидировали открытое горение.