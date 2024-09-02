Вытаскивали на носилках: в пожаре на ярославском предприятии пострадал человек. Видео

В пожаре на производстве древесины в Дзержинском районе Ярославля пострадал человек. Густой черный столб дыма, поднимающийся над Брагино, местные жители заметили утром 2 сентября.
— Сообщение о возгорании поступило в 07:56 утра, — сообщили в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Сотрудники МЧС России тушат пожар на площадке по производству древесного угля. Специалисты ликвидируют возгорание в Ярославле по адресу: улица Механизаторов, дом 7В. Один пострадавший мужчина с признаками ожогов.
Судя по опубликованным в Сети кадрам, пострадавшего выносили из пожара на носилках. Огонь охватил кирпичное одноэтажное здание и пристройку слева от него. Густой черный дым охватил, кажется, всю территорию корпуса. На улице повсюду валяются резервуары и металлические детали.
Как отмечают жители города, пожар виднеется с юго-западной окружной дороги, а также из многоэтажных домов в Брагине. По уточненным данным МЧС, горит ангар 100 квадратных метров и пристройка 30 квадратных метров.
По данным МЧС, в 08:25 часа пожар был локализован, а уже в 08:51 спасатели ликвидировали открытое горение.
— В тушении задействовано 9 единиц техники и 32 человека личного состава, — сообщили 76.RU в ГУ МЧС России по Ярославской области.