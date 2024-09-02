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Происшествия Огромный столб дыма поднимается над городом. Что горит в Ярославле

Огромный столб дыма поднимается над городом. Что горит в Ярославле

Первые подробности от МЧС

5 235
4 комментария

В МЧС рассказали первые подробности мощного пожара

Утром в понедельник, 2 сентября, в Дзержинским районе Ярославля поднялся огромный столб черного дыма. Пожар виднеется с юго-западной окружной дороги, а также из многоэтажных домов в Брагино.

— На окружной пожар, только начался, — рассказал читатель 76.RU.

Как уточнили порталу 76.RU в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области, возгорание появилось на улице Механизаторов, 7В.

Судя по кадрам очевидцев, огонь объял только часть здания

Дым от пожара виден издалека

— Выехали по сообщению о возгорании на площадке по производству древесного угля, — сообщили 76.RU в МЧС.

Судя по данным онлайн-карт, в помещении по данному адресу также может находиться магазин стройматериалов, в том числе древесины.

Судя по картам, по адресу пожара также находится магазин

Количество техники и пожарных на месте на данный момент уточняется.

Если вы стали очевидцами пожара, присылайте фото и видео с места ЧП в редакцию. Мы на связи в Telegram и «Вконтакте».

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Комментарии
4
Гость
2 сентября 2024, 09:03
Привыкайте, всё идёт по плану
Гость
2 сентября 2024, 09:17
Бобра спалили
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