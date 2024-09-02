Огромный столб дыма поднимается над городом. Что горит в Ярославле

В МЧС рассказали первые подробности мощного пожара Источник: читатели 76.RU











Утром в понедельник, 2 сентября, в Дзержинским районе Ярославля поднялся огромный столб черного дыма. Пожар виднеется с юго-западной окружной дороги, а также из многоэтажных домов в Брагино.

— На окружной пожар, только начался, — рассказал читатель 76.RU.

Как уточнили порталу 76.RU в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области, возгорание появилось на улице Механизаторов, 7В.

Судя по кадрам очевидцев, огонь объял только часть здания Источник: читатели 76.RU

Дым от пожара виден издалека Источник: читатель 76.RU











— Выехали по сообщению о возгорании на площадке по производству древесного угля, — сообщили 76.RU в МЧС.

Судя по данным онлайн-карт, в помещении по данному адресу также может находиться магазин стройматериалов, в том числе древесины.

Судя по картам, по адресу пожара также находится магазин Источник: «Яндекс.Карты»









