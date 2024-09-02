Огромный столб дыма поднимается над городом. Что горит в Ярославле

Утром в понедельник, 2 сентября, в Дзержинским районе Ярославля поднялся огромный столб черного дыма. Пожар виднеется с юго-западной окружной дороги, а также из многоэтажных домов в Брагино.
— На окружной пожар, только начался, — рассказал читатель 76.RU.
Как уточнили порталу 76.RU в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области, возгорание появилось на улице Механизаторов, 7В.
— Выехали по сообщению о возгорании на площадке по производству древесного угля, — сообщили 76.RU в МЧС.
Судя по данным онлайн-карт, в помещении по данному адресу также может находиться магазин стройматериалов, в том числе древесины.
Количество техники и пожарных на месте на данный момент уточняется.