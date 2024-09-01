В полиции раскрыли подробности аварии на мосту в Ярославле. Видео

Днем 1 сентября в Ярославле на съезде с Юбилейного моста автомобилисты заметили разбитую легковушку. Рядом с покореженной иномаркой стоял реанимобиль.
— Авария на съезде с Юбилейного моста в сторону области. Образовалась пробка, — сообщали очевидцы в районе 12 часов дня в группе «Жесть Ярославля».
Как сообщили порталу 76.RU в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, на переправе столкнулись легковушка «Ниссан» и трактор.
— При столкновении никто не пострадал, — сообщили в полиции.
К вечеру выяснилось, что момент ДТП попал на видеорегистратор. Кадры появились в Сети. Оказалось, от удара легковушка буквально перевернулась в воздухе.
Предварительно, машина двигалась параллельно трактору, затем произошло столкновение. Серебристую легковушку выбросило через отбойник на встречную полосу и развернуло. У «Ниссана» погнуло переднее колесо, передняя часть превратилась в металлический ком.
Авария стала причиной пробки. По сообщениям автомобилистов, затор образовался на съезде в сторону Заволжского района.