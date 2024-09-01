В полиции раскрыли подробности аварии на мосту в Ярославле. Видео

На съезде с Юбилейного моста столкнулись легковушка и трактор Источник: «Жесть Ярославля» / T.me











Днем 1 сентября в Ярославле на съезде с Юбилейного моста автомобилисты заметили разбитую легковушку. Рядом с покореженной иномаркой стоял реанимобиль.

— Авария на съезде с Юбилейного моста в сторону области. Образовалась пробка, — сообщали очевидцы в районе 12 часов дня в группе «Жесть Ярославля».

Как сообщили порталу 76.RU в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, на переправе столкнулись легковушка «Ниссан» и трактор.

— При столкновении никто не пострадал, — сообщили в полиции.

К вечеру выяснилось, что момент ДТП попал на видеорегистратор. Кадры появились в Сети. Оказалось, от удара легковушка буквально перевернулась в воздухе.

Момент столкновения попал на видео Источник: «Жесть Ярославля» / T.me

Авария стала причиной пробки Источник: «Жесть Ярославля» / T.me











Предварительно, машина двигалась параллельно трактору, затем произошло столкновение. Серебристую легковушку выбросило через отбойник на встречную полосу и развернуло. У «Ниссана» погнуло переднее колесо, передняя часть превратилась в металлический ком.