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Происшествия В полиции раскрыли подробности аварии на мосту в Ярославле. Видео

В полиции раскрыли подробности аварии на мосту в Ярославле. Видео

Момент ДТП попал на видеорегистратор

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1 комментарий

На съезде с Юбилейного моста столкнулись легковушка и трактор

Днем 1 сентября в Ярославле на съезде с Юбилейного моста автомобилисты заметили разбитую легковушку. Рядом с покореженной иномаркой стоял реанимобиль.

— Авария на съезде с Юбилейного моста в сторону области. Образовалась пробка, — сообщали очевидцы в районе 12 часов дня в группе «Жесть Ярославля».

Как сообщили порталу 76.RU в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, на переправе столкнулись легковушка «Ниссан» и трактор.

— При столкновении никто не пострадал, — сообщили в полиции.

К вечеру выяснилось, что момент ДТП попал на видеорегистратор. Кадры появились в Сети. Оказалось, от удара легковушка буквально перевернулась в воздухе.

Момент столкновения попал на видео

Авария стала причиной пробки

Предварительно, машина двигалась параллельно трактору, затем произошло столкновение. Серебристую легковушку выбросило через отбойник на встречную полосу и развернуло. У «Ниссана» погнуло переднее колесо, передняя часть превратилась в металлический ком.

Авария стала причиной пробки. По сообщениям автомобилистов, затор образовался на съезде в сторону Заволжского района.

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Авария ДТП Пробка Момент аварии Регистратор Юбилейный мост
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Комментарии
1
Гость
1 сентября 2024, 21:29
Никуда его не выбросило, остался в своей полосе. Или трактор тоже перепрыгнул?
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