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Происшествия На Камчатке пропал вертолет с туристами: на борту было 22 человека

На Камчатке пропал вертолет с туристами: на борту было 22 человека

Связь с экипажем потеряли почти сразу после вылета

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Экипаж пропал недалеко от вулкана

Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» пропал в районе вулкана Вачкажец на Камчатке. На борту находились три члена экипажа и 19 туристов.

— Утеряна связь с вертолетом МИ-8 в районе вулкана «Вачкажец», который направлялся в поселок Николаевку Елизовского района Камчатского края, — сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Экипаж перестал выходить на связь через 10 минут, переедает 112.

Спасатели отправились на поиски вертолета

Предварительно, на борту находились 22 человека: 19 пассажиров и 3 члена экипажа, сообщили в МЧС России.

«Витязь-Аэро» — туристическая компания, которая занимается частными вертолетными прогулками на Камчатке. Они проводят все виды авиационных работ. Также они организуют отдых для рыбаков и охотников.

Сейчас пропавший борт ищут. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Они начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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