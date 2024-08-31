На Камчатке пропал вертолет с туристами: на борту было 22 человека

Экипаж пропал недалеко от вулкана Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» пропал в районе вулкана Вачкажец на Камчатке. На борту находились три члена экипажа и 19 туристов.

— Утеряна связь с вертолетом МИ-8 в районе вулкана «Вачкажец», который направлялся в поселок Николаевку Елизовского района Камчатского края, — сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Экипаж перестал выходить на связь через 10 минут, переедает 112.

Спасатели отправились на поиски вертолета Источник: МЧС России / T.me

Предварительно, на борту находились 22 человека: 19 пассажиров и 3 члена экипажа, сообщили в МЧС России.

«Витязь-Аэро» — туристическая компания, которая занимается частными вертолетными прогулками на Камчатке. Они проводят все виды авиационных работ. Также они организуют отдых для рыбаков и охотников.