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Происшествия В Ярославской области горит цех по производству пленки. Видео

В Ярославской области горит цех по производству пленки. Видео

Первые подробности от МЧС

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Пожар случился в цеху по производству пленки

Утром в субботу, 31 августа, в цеху по производству пленки в Рыбинске Ярославской области начался пожар.

— В 07:06 часов поступило сообщение о возгорании в цеху по производству пленки по адресу: Рыбинск, улица Большая Тоговщинская, дом 16, — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, пожар случился в одноэтажном кирпичном здании. Густой дым окутал весь цех. На улице стоят большие белые мешки и горы из поддонов.

Возгорание началось утром 31 августа

Как сообщили спасатели МЧС, по данным на 08:47 часов 31 августа, пожар был локализован. Тушение возгорания продолжается.

— В тушении задействовано 9 единиц техники и 30 человек личного состава. Площадь пожара 300 квадратных метров. Пострадавших нет, — добавили в ГУ МЧС по Ярославской области.

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Пожар Производство Цех МЧС
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