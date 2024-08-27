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Происшествия Площадь — 150 гектаров: в Крыму вторые сутки тушат сильный пожар

Площадь — 150 гектаров: в Крыму вторые сутки тушат сильный пожар

На помощь спасателям пришли волонтеры, с огнем боролись больше 500 человек

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В Феодосии вторые сутки тушат крупный пожар. Сухая трава и кусты загорелись на горе Тепе-Оба вечером 25 августа. Следующим утром из-за риска, что огонь доберется до домов, из ближайшего садоводства эвакуировали около сотни человек. Справиться с пожаром мешали сильные порывы ветра, которые разносили искры и пепел, из-за чего сухая трава вспыхивала вновь, и уже к вечеру 26 августа огонь распространился на 150 гектаров.

К тушению привлекли вертолеты и волонтеров. С огнем боролись больше 580 человек, вертолеты сбросили на горящую местность больше трехсот тонн воды. Спасатели всю ночь проливали кромку пожара и тушили новые очаги, к утру ситуация с пожаром стабилизировалась.

— За ночь увеличения площади пожара не допущено, предварительно она так и составляет 150 гектаров, — рассказал глава управления МЧС Республики Крым Аркадий Ожигин.

Вертолеты продолжают сбрасывать воду на тлеющие очаги.

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