Что думают в России о задержании Дурова и что будет с Telegram? Главное к этому часу

Дурова задержали в аэропорту Франции Источник: Павел Дуров / vk.com











Создателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле Бурже во Франции. Об этом сообщает телеканал TF1 INFO. По данным французских СМИ, основная причина ареста — зашифрованные сообщения в мессенджере. Мы собрали всё, что известно о судьбе бизнесмена к этому часу.

Что известно о задержании

Жандармы GTA (воздушная транспортная жандармерия. — Прим. ред.) арестовали предпринимателя в аэропорту Ле Бурже 24 августа. Он прибыл в сопровождении своего телохранителя и помощника. Ранее Павел Дуров находился в Азербайджане, а во Францию летел целенаправленно и планировал быть там минимум один вечер, сообщает Le Figaro.

Бизнесмен был объявлен в розыск за несколько минут до приземления его самолета. Embraer Legacy 600 совершил посадку во французском аэропорту в 19:30 по местному времени (20:30 мск). Через несколько минут бизнесмен был арестован, сообщает BFMTV.



В чем подозревают Дурова

— На протяжении многих лет [Telegram] стал платформой номер один для организованной преступности, — передает слова следователя TF1.

На основателя мессенджера выписан французский ордер на арест гражданина Франции Павла Дурова за отказ сотрудничать с французскими силовиками. Это делает его соучастником незаконного оборота наркотиков и тяжких преступлений, в том числе против детей. Ордер действует только на территории Франции.

Так как бизнесмен является гражданином Франции, он не подлежит обмену или экстрадиции, сообщили французские СМИ. По данным Forbes, у бизнесмена также есть гражданство ОАЭ, Сент-Китс и Невис на Карибах.

Вечером в воскресенье, 25 августа, в отношении Павла Дурова пройдет суд по избранию меры пресечения. Там ему могут предъявить обвинения сразу по нескольким статьям за преступления, совершенные с помощью Telegram. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Его, вероятно, не отпустят из-за того, что у него есть все возможности покинуть страну, сообщил TF1.

Официально французские власти пока не давали информацию об уголовном деле бизнесмена.

Как реагирует биржа

Стоимость криптовалюты Toncoin (TON), которую выплачивают в Telegram, на бирже сильно упала сразу после новостей о задержании предпринимателя.

Падение криптовалюты оказалось резким и существенным Источник: CoinGecko











В целом TON, по данным торговых площадок, упал к ночи на 15%, затем к утру 25.08 падение прекратилось и сейчас составляет -12,2%, приводит ТАСС данные Binance. Крипта торгуется на отметке 5,9 доллара за один TON.

Реакция РФ

Посольство РФ во Франции пытается прояснить ситуацию с задержанием основателя Telegram.

— В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена, — сообщили в дипмиссии.

Высказалась о задержании Дурова и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Уточнив, что посольство России в Париже быстро подключилось к работе, она вспомнила историю с реакцией Запада на попытки блокировки Telegram в России.

— А я вот вспомнила, как в 2018 году группа из 26 НПО осудили решение российского суда заблокировать Telegram. На Западе звучали и другие аналогичные заявления (1, 2, 3, 4), — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, это было сказано ими потому, что с 1 июля 2018 года в России вступил в силу закон Яровой, обязывающий операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ России по запросу.

— Эти западные НПО призвали российские власти прекратить создавать препоны в работе Telegram. Они обратились к ООН, Совету Европы, ОБСЕ, Евросоюзу, США и правительствам других стран с просьбой противостоять действиям России, защитить основные права свободы выражения и конфиденциальности. Вместе с тем Дуров всё это время оставался на свободе, продолжая развивать Telegram. Публикую скриншот всех западных профильных структур, которые тогда выступили, в том числе и с коллективным обращением. Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова или проглотят языки, — заключила Захарова.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала, что к аресту Дурова причастны США.

— Задержание Павла Дурова для меня не стало неожиданностью. Я давно считала, что для владельцев Telegram нахождение за пределами России — большой риск, арестовать могли в любой момент, похожие ситуации, например, по запросу США ведь были и прежде. Думала, что не трогают как раз из-за вероятного сотрудничества с западными спецслужбами. Все, видимо, несколько иначе, как показывают последние новости, — указала Мизулина. — Очевидно, что задержание — это удар по TON, в которую инвестировали представители крупного российского бизнеса. То есть отчасти продолжение санкционной политики США. Французы как всегда в последнее время — лишь дроп США. Законодательство в отношении соцсетей и информации в ЕС и США — жесточайшее. Только вот непонятно, почему с такими законами и по тем же основаниям Цукерберг до сих пор не за решеткой, а платформа с российскими корнями — под ударом.



Кто еще отреагировал на новость?

Певец SHAMAN обратился к Павлу Дурову в своем Telegram-канале с призывом вернуться домой.



Источник: SHAMAN / t.me

— Паш, родной! Свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой. Здесь тебя помнят, любят и всегда ждут, — написал артист.



Также арест Дурова прокомментировал Илон Маск.

— На дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем, — написал Маск в соцсети Х о своем видении будущего в Европе.

Кстати, в архивном видео 2018 года покойный ныне Владимир Жириновский предостерегал предпринимателя за нахождение за границей. Он уговаривал вернуться Дурова в Россию. Видео с обращением основателя ЛДПР опубликовал депутат Госдумы Владимир Сипягин в своем Telegram-канале.

Источник: Владимир Сипягин / t.me

Что будет с Telegram?

Сам Павел Дуров в апреле 2024 года в интервью журналисту Такеру Карлсону, который также брал интервью у президента РФ Владимира Путина, рассказал о плане действий компании на случай своего ареста. Согласно стратегии, после задержания Дурова совет разработчиков мессенджера должен будет взять на себя управление и обеспечить бесперебойную работу сервиса на следующее утро.

Что вы думаете про арест Дурова? Зачем он вообще полетел во Францию, если уже знал, что его могут задержать Правильно, что посадят, он соучастник преступлений в Telegram Пусть тогда закроют и Telegram Дуров не виноват