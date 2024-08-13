НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, дождь

ощущается как +18

0 м/c,

 745мм 77%
Подробнее
5 Пробки
USD 89,95
EUR 96,69
Сметают билеты на концерты
Как правильно собирать грибы
Как спастись от нападения пса
Чиновник стал звездой соцсетей
Где интересно работать
Москвич завладел лесом в ЯО
Антитоп квартир на продажу
Кардиолог развеял мифы о кофе
Коммунальное ЧП за Волгой
Происшествия В элитный жилой комплекс Ярославля примчались пожарные с автолестницей: что произошло

В элитный жилой комплекс Ярославля примчались пожарные с автолестницей: что произошло

О случившемся рассказали в МЧС

1 184
8 комментариев
В новом ярославском ЖК произошло возгорание

В элитный жилой комплекс «Жемчужина» на улице Свердлова, 74а днем 13 августа примчались пожарные с автолестницей.

— Приехали пожарные и поднялись к кому-то на террасу, — пишут в ярославских пабликах.

Причиной вызова спасателей стало задымление на 8-м этаже. Именно на него с улицы протянули автолестницу.

— В результате строительных работ произошло возгорание. Его оперативно ликвидировали, — сообщили в МЧС по Ярославской области.

Как сообщил порталу 76.RU учредитель и гендиректор компании-застройщика ЖК Алексей Степанов, воспламенение произошло на кровле над балконом.

— Подправляли кровлю над балконом, произошло возгорание. У рабочего не хватило огнетушителя, чтобы всё потушить, — пояснил он.

В ЧП никто не пострадал. Закоптившиеся балкон и фасад застройщик пообещал отремонтировать в самое ближайшее время.

Напомним, ЖК «Жемчужина» ввели в эксплуатацию в 2023 году. Дом презентовали, как жилье бизнес-класса. Этажность объекта — от 5 до 10 этажей.

ПО ТЕМЕ
Пожар МЧС
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
13 августа 2024, 14:31
Пожарные ещё не оптимизированы и это большая недоработка!!!
Гость
13 августа 2024, 14:42
Ну в элитный то они быстро примчались.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Мнение
Спустили больше полумиллиона: туристка откровенно рассказала об опуске в Турции и шокирующих ценах
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление