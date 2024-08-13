В элитный жилой комплекс Ярославля примчались пожарные с автолестницей: что произошло

В новом ярославском ЖК произошло возгорание Источник: Подслушано в Ярославле / T.me, Кирилл Поверинов











В элитный жилой комплекс «Жемчужина» на улице Свердлова, 74а днем 13 августа примчались пожарные с автолестницей.



— Приехали пожарные и поднялись к кому-то на террасу, — пишут в ярославских пабликах.



Причиной вызова спасателей стало задымление на 8-м этаже. Именно на него с улицы протянули автолестницу.



— В результате строительных работ произошло возгорание. Его оперативно ликвидировали, — сообщили в МЧС по Ярославской области.



Как сообщил порталу 76.RU учредитель и гендиректор компании-застройщика ЖК Алексей Степанов, воспламенение произошло на кровле над балконом.

— Подправляли кровлю над балконом, произошло возгорание. У рабочего не хватило огнетушителя, чтобы всё потушить, — пояснил он.

В ЧП никто не пострадал. Закоптившиеся балкон и фасад застройщик пообещал отремонтировать в самое ближайшее время.

