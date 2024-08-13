В элитный жилой комплекс Ярославля примчались пожарные с автолестницей: что произошло

В элитный жилой комплекс «Жемчужина» на улице Свердлова, 74а днем 13 августа примчались пожарные с автолестницей.
— Приехали пожарные и поднялись к кому-то на террасу, — пишут в ярославских пабликах.
Причиной вызова спасателей стало задымление на 8-м этаже. Именно на него с улицы протянули автолестницу.
— В результате строительных работ произошло возгорание. Его оперативно ликвидировали, — сообщили в МЧС по Ярославской области.
Как сообщил порталу 76.RU учредитель и гендиректор компании-застройщика ЖК Алексей Степанов, воспламенение произошло на кровле над балконом.
— Подправляли кровлю над балконом, произошло возгорание. У рабочего не хватило огнетушителя, чтобы всё потушить, — пояснил он.
В ЧП никто не пострадал. Закоптившиеся балкон и фасад застройщик пообещал отремонтировать в самое ближайшее время.
Напомним, ЖК «Жемчужина» ввели в эксплуатацию в 2023 году. Дом презентовали, как жилье бизнес-класса. Этажность объекта — от 5 до 10 этажей.