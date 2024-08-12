Власти Курской области объявили об эвакуации жителей с границы

Эвакуация жителей Курской области Источник: официальный Telegram-канал главы Беловского района Курской области











Оперштаб Курской области принял решение эвакуировать жителей из Беловского района, транспорт уже дежурит в безопасных зонах, а пункты временного размещения готовы принять людей, об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем в Telegram-канале.



— Региональным оперштабом принято решение — вывозить жителей. Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Места в ПВР подготовлены, вся необходимая помощь переселенцам будет оказана, — написал Смирнов.

По его словам, эвакуировать жителей помогают дружинники из Курского центра «Патриот».

После попытки ВСУ прорваться на территорию Курской области, была объявлена добровольная эвакуация. Как сообщает МЧС РФ, уже более 76 тысяч человек покинули область.

Эвакуировано более 76 тысяч жителей Курской области Источник: официальный Telegram-канал главы Беловского района Курской области











Утром 6 августа ВСУ попытались захватить территорию в Суджанском районе Курской области. В этом регионе введен режим ЧС федерального уровня. Пострадавшим оказывают помощь и эвакуируют в безопасные места. По поручению президента Владимира Путина всем, кто вынужден был покинуть свои дома, будет выплачено по 10 тысяч рублей.

