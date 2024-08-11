В Запорожской области загорелась атомная электростанция после обстрела ВСУ: кадры

— В настоящее время все 6 энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме, — написал Балицкий в своем телеграм-канале. — На месте пожара работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания.