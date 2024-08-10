ВСУ пытались прорваться в восемь населенных пунктов: обстановка в Курской области, где пятый день идут бои у границы

Операция на Курском направлении идет уже несколько дней Источник: Суджа Родная / T.me











Вооруженные силы Украины вновь пытались прорваться в Курскую область. На этот раз сразу в восемь населенных пунктов. ВСУ понесли большие потери. Российские военные не дали им пройти на территорию региона, а также атаковали резервы на украинской территории.



Уже несколько дней идут бои. 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, используя тяжелую технику. Десятки людей пострадали. Местных жителей начали вывозить в безопасную зону. Атаки ВСУ проводились и в других регионах. В итоге в Брянской, Белгородской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции.



ВС РФ готовят танки для работы на Курском направлении Источник: Минобороны РФ

— В течение суток группировка войск «Север» и подошедшие резервы с помощью ударов армейской авиации, артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекли попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории, — сообщили в Минобороны.



Также ВС РФ поражали живую силу и технику противника в районе Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово. Параллельно российские военные били по резервам ВСУ в Сумской области Украины, которая граничит с Курской.



Уничтожение бронемашины Maxxpro Источник: Минобороны РФ

За сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков, 3 бронетранспортера, 2 боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина, а также автомобиль, 3 орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».



Всего на Курском направлении украинская сторона потеряла порядка 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, включая 22 танка, 20 бронетранспортеров, 8 боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, а также 13 автомобилей. Еще уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и шесть орудий полевой артиллерии.



Истребители Су-30см и Су-35с на Курском направлении Источник: Минобороны РФ