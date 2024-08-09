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Происшествия В Бразилии разбился пассажирский самолет, погибли 68 человек. Шокирующее видео

В Бразилии разбился пассажирский самолет, погибли 68 человек. Шокирующее видео

После крушения борт загорелся

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5 комментариев
Самолет упал в жилом районе

В Бразилии потерпел крушение пассажирский самолет. На борту, предположительно, находились 58 пассажиров и 4 члена экипажа, сообщает местный портал G1. Информации о выживших нет.

По данным CNN Brazil, самолет летел из столицы штата Манауса в Барселус, пассажиры собирались заняться спортивной рыбалкой. Среди предположений гражданской обороны о причинах крушения — непогода. Во время посадки шел сильный дождь.

На видео, которые публикуют очевидцы, самолет кружится вокруг своей оси, падает, а после над землей поднимается столб дыма.

После крушения судно загорелось

Портал Uol сообщает, что на месте продолжается поиск выживших. Уточняется, что из-за крушения пострадали жилые дома. Самолет упал почти на четыре тысячи метров всего за две минуты.

Обновлено в 21:37 по московскому времени.

В мэрии города Валиньюс сообщили, что выживших при крушении нет. На борту находились 68 человек.

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Бразилия Крушение самолета Пожар
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Комментарии
5
Гость
9 августа 2024, 21:22
Бразилия.... там в лесах живёт много-много диких обезьян.... (с)
Гость
9 августа 2024, 21:27
Мы просто обязаны им помочь, надо выслать борт мчс
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