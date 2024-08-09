В Бразилии разбился пассажирский самолет, погибли 68 человек. Шокирующее видео

Самолет упал в жилом районе Источник: G1

В Бразилии потерпел крушение пассажирский самолет. На борту, предположительно, находились 58 пассажиров и 4 члена экипажа, сообщает местный портал G1. Информации о выживших нет.

По данным CNN Brazil, самолет летел из столицы штата Манауса в Барселус, пассажиры собирались заняться спортивной рыбалкой. Среди предположений гражданской обороны о причинах крушения — непогода. Во время посадки шел сильный дождь.

На видео, которые публикуют очевидцы, самолет кружится вокруг своей оси, падает, а после над землей поднимается столб дыма.

После крушения судно загорелось Источник: AVIAINCIDENT / T.me

Источник: AVIAINCIDENT / T.me

Портал Uol сообщает, что на месте продолжается поиск выживших. Уточняется, что из-за крушения пострадали жилые дома. Самолет упал почти на четыре тысячи метров всего за две минуты.

Обновлено в 21:37 по московскому времени.