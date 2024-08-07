Беспилотники второй день подряд массированно атакуют регионы России, а армия противостоит прорыву — кадры

Беспилотники второй день подряд наносят массированные удары по регионам России. Они прилетают в Белгородскую, Курскую, Воронежскую и Ростовскую области. Однако большую часть БПЛА удалось перехватить.
— В течение прошедшей ночи при попытке совершить террористическую атаку, дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, четыре над Курской областью, два в Воронежской области и два над Ростовской областью, — сообщили в Минобороны РФ.
Курская область
За последние дни этому региону досталось больше всех. Атаки начались еще утром 6 августа. В результате в городе Судже пострадали дети, несколько домов практически разрушены.
На этом ВСУ не остановились. 300 украинских военных, 11 танков и 20 бронемашин пытались прорваться через границу. Для того, чтобы отбить атаку, РФ пришлось применить штурмовую авиацию.
Как сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, беспилотники также нанесли удар по машине скорой помощи около Суджи.
— Погибли водитель и фельдшер, врач ранен. Наши медики — настоящие герои, а террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших, — написал в своем Telegram-канале Смирнов.
Врио губернатора призвал жителей не оставаться равнодушными и сдавать кровь.
Воронежская область
В Воронеже людей напугали громкие хлопки. Предварительно, причиной называли работу ПВО. Действительно, город пытались атаковать с помощью беспилотников.
— Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща. Обломки еще одного БПЛА упали на Ленинском проспекте в Воронеже. Выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждения также получили автомобили, — объяснил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Пока данных о пострадавших нет. Жителей просят не приближаться к обломкам. БПЛА были начинены поражающими элементами. Местные публикуют фотографии металлических шариков, разбросанных повсюду.
Белгородская область
Регион находится на самой границе с Украиной, и там беспилотники уже не считаются редкостью. В городе Шебекино атаковали многоквартирный дом с помощью дронов.
— Один беспилотник влетел в окно квартиры, повредив остекление. В результате атаки второго дрона произошло возгорание в той же квартире. Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место, ликвидировали огонь. В доме повреждены балконы и окна нескольких квартир, — сообщил губернатор Белгородской области Геннадий Гладков.
На месте работают оперативные службы. Предварительно, никто не пострадал.
Во всех регионах сохраняется опасность атаки БПЛА. В городах периодически включают сирены.