Беспилотники второй день подряд массированно атакуют регионы России, а армия противостоит прорыву — кадры

От некоторых домов остались только обломки Источник: Baza / T.me











Беспилотники второй день подряд наносят массированные удары по регионам России. Они прилетают в Белгородскую, Курскую, Воронежскую и Ростовскую области. Однако большую часть БПЛА удалось перехватить.

— В течение прошедшей ночи при попытке совершить террористическую атаку, дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, четыре над Курской областью, два в Воронежской области и два над Ростовской областью, — сообщили в Минобороны РФ.

Курская область

За последние дни этому региону досталось больше всех. Атаки начались еще утром 6 августа. В результате в городе Судже пострадали дети, несколько домов практически разрушены.

На этом ВСУ не остановились. 300 украинских военных, 11 танков и 20 бронемашин пытались прорваться через границу. Для того, чтобы отбить атаку, РФ пришлось применить штурмовую авиацию.

Жители показали, как выглядит улица после атаки Источник: Baza / T.me











Как сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, беспилотники также нанесли удар по машине скорой помощи около Суджи.

— Погибли водитель и фельдшер, врач ранен. Наши медики — настоящие герои, а террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших, — написал в своем Telegram-канале Смирнов.

Врио губернатора призвал жителей не оставаться равнодушными и сдавать кровь.

Воронежская область

В Воронеже людей напугали громкие хлопки. Предварительно, причиной называли работу ПВО. Действительно, город пытались атаковать с помощью беспилотников.

Верхние этажи здания повреждены Побило фасады домов У машин выбило стекла 1 из 3 Верхние этажи здания повреждены Источник: gusev_36 / T.me

— Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща. Обломки еще одного БПЛА упали на Ленинском проспекте в Воронеже. Выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждения также получили автомобили, — объяснил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Дроны были с опасной начинкой Источник: SHOT / T.me











Пока данных о пострадавших нет. Жителей просят не приближаться к обломкам. БПЛА были начинены поражающими элементами. Местные публикуют фотографии металлических шариков, разбросанных повсюду.

Белгородская область

Регион находится на самой границе с Украиной, и там беспилотники уже не считаются редкостью. В городе Шебекино атаковали многоквартирный дом с помощью дронов.

— Один беспилотник влетел в окно квартиры, повредив остекление. В результате атаки второго дрона произошло возгорание в той же квартире. Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место, ликвидировали огонь. В доме повреждены балконы и окна нескольких квартир, — сообщил губернатор Белгородской области Геннадий Гладков.

Беспилотник попал в жилой дом Источник: vvgladkov / T.me











На месте работают оперативные службы. Предварительно, никто не пострадал.