Водопады на лестницах и бассейн в автобусе. Владивосток накрыл тропический ливень — кадры тонущего города

Машины уходят под воду Источник: dpskontrol_125rus / T.me











Во Владивостоке из-за сильного ливня улицы превратились в реки, а лестницы — в водопады. Дождь пока не собирается останавливаться, МЧС пришлось взять на себя доставку продуктов на особенно пострадавшие территории.



— Во Владивостоке объявлено специализированное штормовое предупреждение об опасных явлениях! В ближайшие два часа в городе, по уточненным прогнозам синоптиков, ожидается сильный дождь. Количество выпавших осадков достигнет критерия опасного явления и составит до 70 мм, — сообщили в правительстве города.

Источник: gorod_vl / T.me

По данным приморской гидрометслужбы, во второй половине дня 7-го, ночью 8 августа в Приморском крае местами ожидаются очень сильные дожди и сильные ливни, в отдельных районах — грозы.

Несмотря на непогоду, в городе продолжает работать общественный транспорт. Правда, люди вынуждены ехать по колено в воде.

Не промочить ноги не удастся никому Источник: Новости Владивостока и не только / T.me



Владельцам личного автотранспорта рекомендуют воздержаться от поездок. Тех, кто вынужден отправиться в дорогу, полиция Приморья призывает соблюдать меры предосторожности и не подвергать себя и окружающих неоправданному риску.

Потоки дождевой воды топят пешеходные переходы. Огромные реки образовались на дорогах.

Ходить по таким лестницам очень сложно и опасно Источник: Татьяна Акишина / VLADIVOSTOK1.RU

Спасатели оказывают адресную помощь населению. Они доставляют продукты, питьевую воду и предметы первой необходимости.

— Уже откачано более 350 тысяч кубометров воды. Доставлено более трех тонн продуктов, перевезены более 350 человек, — сообщили в краевом МЧС.

В переходах пытаются убрать воду швабрами Источник: Татьяна Акишина / VLADIVOSTOK1.RU

Всего в регионе подтоплены 30 жилых домов и 567 приусадебных участков.