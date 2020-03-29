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Ольга Прохорова

главный редактор
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Ольга Прохорова

главный редактор

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Что&nbsp; поделать, если многим теперь на солнышко приходится смотреть из окна...

Что  поделать, если многим теперь на солнышко приходится смотреть из окна...

Настал мой час. Теперь могу признаться, наконец, что я, журналист, редактор крупного городского СМИ, энергичная довольно-таки дамочка, как и положено по профессии, - заядлый домосед.

Тусила дома еще до того, как это стало мейнстримом! После очередной бешеной рабочей недели с удовольствием могла просидеть дома все выходные, ни с кем не встречаясь. Видимо, такой перезагрузки требовал организм. И теперь, когда на горизонте маячат карантины (дай бог, обойдется) я смотрю на это дело спокойно. Хотя слышу, читаю нытье про то, как муторно сидеть в четырех стенах всё время. Ну не знаю, по-моему, нет ничего прекраснее. Главное, не спятить. Не позволить вашей кукухе улететь из карантина.

Что делать, чтобы домашний карантин не превратился в тюремное заточение? Выжимать из этого максимум радостей.

  1. Уборка и гигиена
    Чуть запустишь дом и себя – и это уже не дом, а нора, по которой шаркает косматый медведь. Не оставляйте в одиночестве грязную чашку – к ней потянется весь посудный шкаф. Конфетные обертки и всякие салфетки тоже кучкуются – гоните их в мусорку сразу. Всё должно быть свеженькое.

  2. Уют.
    Люблю, чтобы всё было мягкое, пушистое, текстильное, чтобы до каждой вещи хотелось дотронуться. Купила две пижамки, всюду бы в них ходила…

  3. Домашний шум.
    Подкасты, бубнёж телевизора на низкой громкости задают какую-то хорошую монотонность, успокаивают. И крадут время (если у кого дни длинно тянутся – вам подойдет).

  4. Нос на улице.
    Это как в детстве, когда болеешь – уставишься в окно и медитируешь. Птицы орут, деревья растут, всё пока хорошо. Я просто выхожу на балкон и пялюсь на людей, котов.

  5. Руки при деле.
    И это самый важный пункт. Дома же, на самом деле триста дел, кроме работы. Рисовать, вести дневник, играть на гитаре. Есть дела поосновательнее. Однажды я ночью за 3 часа ободрала и переклеила обои в туалете. А самый верхний шкаф когда разгребали в последний раз? А платяной? Ох, сколько там нашлось такого, что уже никогда не обтянет мои достоинства.

Конечно, теперь мы все, наверное, стали больше общаться с родными в мессенджерах и по видеосвязи. Но, кажется, придется привыкать какое-то время побыть домоседами. Так что давайте получать от этого удовольствие!

Вы любите сидеть дома?

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