Настал мой час. Теперь могу признаться, наконец, что я, журналист, редактор крупного городского СМИ, энергичная довольно-таки дамочка, как и положено по профессии, - заядлый домосед.
Тусила дома еще до того, как это стало мейнстримом! После очередной бешеной рабочей недели с удовольствием могла просидеть дома все выходные, ни с кем не встречаясь. Видимо, такой перезагрузки требовал организм. И теперь, когда на горизонте маячат карантины (дай бог, обойдется) я смотрю на это дело спокойно. Хотя слышу, читаю нытье про то, как муторно сидеть в четырех стенах всё время. Ну не знаю, по-моему, нет ничего прекраснее. Главное, не спятить. Не позволить вашей кукухе улететь из карантина.
Что делать, чтобы домашний карантин не превратился в тюремное заточение? Выжимать из этого максимум радостей.
- Уборка и гигиена
Чуть запустишь дом и себя – и это уже не дом, а нора, по которой шаркает косматый медведь. Не оставляйте в одиночестве грязную чашку – к ней потянется весь посудный шкаф. Конфетные обертки и всякие салфетки тоже кучкуются – гоните их в мусорку сразу. Всё должно быть свеженькое.
- Уют.
Люблю, чтобы всё было мягкое, пушистое, текстильное, чтобы до каждой вещи хотелось дотронуться. Купила две пижамки, всюду бы в них ходила…
- Домашний шум.
Подкасты, бубнёж телевизора на низкой громкости задают какую-то хорошую монотонность, успокаивают. И крадут время (если у кого дни длинно тянутся – вам подойдет).
- Нос на улице.
Это как в детстве, когда болеешь – уставишься в окно и медитируешь. Птицы орут, деревья растут, всё пока хорошо. Я просто выхожу на балкон и пялюсь на людей, котов.
- Руки при деле.
И это самый важный пункт. Дома же, на самом деле триста дел, кроме работы. Рисовать, вести дневник, играть на гитаре. Есть дела поосновательнее. Однажды я ночью за 3 часа ободрала и переклеила обои в туалете. А самый верхний шкаф когда разгребали в последний раз? А платяной? Ох, сколько там нашлось такого, что уже никогда не обтянет мои достоинства.
Конечно, теперь мы все, наверное, стали больше общаться с родными в мессенджерах и по видеосвязи. Но, кажется, придется привыкать какое-то время побыть домоседами. Так что давайте получать от этого удовольствие!
Вы любите сидеть дома?
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