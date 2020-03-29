Настал мой час. Теперь могу признаться, наконец, что я, журналист, редактор крупного городского СМИ, энергичная довольно-таки дамочка, как и положено по профессии, - заядлый домосед.



Тусила дома еще до того, как это стало мейнстримом! После очередной бешеной рабочей недели с удовольствием могла просидеть дома все выходные, ни с кем не встречаясь. Видимо, такой перезагрузки требовал организм. И теперь, когда на горизонте маячат карантины (дай бог, обойдется) я смотрю на это дело спокойно. Хотя слышу, читаю нытье про то, как муторно сидеть в четырех стенах всё время. Ну не знаю, по-моему, нет ничего прекраснее. Главное, не спятить. Не позволить вашей кукухе улететь из карантина.

