Покупательница квартиры воюет с УК из-за долга в 600 тысяч рублей, появившегося после сделки

Ксения частично оплачивает долги, но пока не УК, а ресурсоснабжающим компаниям Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Екатеринбурженка воюет с управляющей компанией из-за огромного долга за ЖКХ. сейчас она должна УК больше 650 тысяч рублей.

Ксения уверена, что долг достался от предыдущих владельцев трехкомнатной квартиры, и хотя часть его она оплатила, УК не берет это в расчет. Коммунальщики даже подали иск в суд, чтобы взыскать деньги с собственницы. E1.RU рассказывает подробности этого конфликта.

«Просто перекинули на меня все долги»

В 2017 году Ксения купила комнату в квартире с помощью материнского капитала. Семье срочно нужно было жилье, поэтому сделка проходила впопыхах. Уже после покупки екатеринбурженка поняла, что совершила ошибку.

«В квартире жили алкаши и наркоманы, когда я собралась переезжать — они просто не пустили меня на порог. Несколько лет мне с детьми пришлось жить у мамы, фактически в квартире 3 года мы даже не появлялись», — рассказала E1.RU Ксения.

В 2019 году екатеринбурженка выкупила вторую комнату в той же квартире, а в январе 2020-го — третью и наконец-то переехала в дом. Только после этого она передала все данные о сделке в управляющую компанию, а после оформления всех документов увидела огромный долг.

Половина долга — это сумма пеней Источник: Ксения, читательница E1.RU

«При покупке комнаты я оплатила еще 100 тысяч рублей на счет предыдущих жильцов, то есть еще и их задолженность оплатила, чтобы наконец-то приобрести третью комнату, а потом в управляющей компании просто перекинули на меня все долги, что накопились за эти 3 комнаты, — убеждена Ксения. — У меня сохранились все квитанции, я оплачивала сколько могла — не полностью, потому что не согласна с суммой долга. Разбираться не было времени — я работала за двоих».

Ксения просила сделать перерасчет за ЖКУ из-за того, что в квартире ее семья не проживала, но сумма задолженности только росла (вместе с пенями).

Электроэнергия, отопление и газ

Екатеринбурженка не отказывается от долга. Например, в 2022 году она полностью погасила задолженность за электроэнергию, но не управляющей компании, а напрямую поставщику — «Екатеринбургэнергосбыту». Там сделали перерасчет, но в обычной квитанции сумма долга не изменилась.

«Сумма пеней сейчас — 337 878 рублей. Я обращалась в УК, чтобы там сделали перерасчет, приносила все квитанции, что я оплачиваю электричество, что я погасила долг, но там не реагируют на мои просьбы», — говорит Ксения.

Екатеринбурженка рассчиталась с коммунальщиками за электроэнергию, газ и частично за отопление. Это квитанция за электричество Источник: Ксения, читательница E1.RU

Женщине также удалось оплатить часть суммы долга за отопление компании ПАО «Т Плюс» — там пошли екатеринбурженке навстречу и предоставили рассрочку.

За газ екатеринбурженка просила сделать перерасчет, так как в квартире отключено всё оборудование.

«Дети были маленькие, поэтому мы установили водонагреватель, у нас всё на электричестве в квартире. Заглушки закрыты, всё это задокументировано», — объяснила свое решение Ксения.

На газовых трубах установлены заглушки Источник: Ксения, читательница E1.RU Это сделали ради безопасности детей, ведь дом достаточно старый Источник: Ксения, читательница E1.RU

Найти предыдущих жильцов и выяснить, им ли принадлежал долг, спустя 7 лет практически нереально — с учетом того, что они вели асоциальный образ жизни.

«В управляющей компании мне не идут навстречу, начисляют огромные пени. Если бы хотя бы списали пени, сделали нормальный перерасчет основного долга за электроэнергию, газоснабжение, отопление, конечно, я буду платить», — убеждена Ксения.

Я не алкашка, не наркоманка, работаю, дети одеты и сыты. Мне главное, чтобы были справедливые начисления, справедливая оплата. Ксения жительница дома на Патриса Лулумбы

В управляющей компании тем временем подали иск в суд, чтобы взыскать деньги с собственницы квартиры.

Откуда взялся такой огромный долг?

В пресс-службе управляющей компании «УК РЭМП УЖСК» дали подробный ответ на все претензии екатеринбурженки. Там объяснили, что задолженность другого собственника никак не могла перейти к ней. К тому же лицевой счет прошлого собственника давно был закрыт.

«В 2019 году она приобрела комнату в квартире, однако зарегистрировала и оформила лицевой счет только в 2021 году, — ответили в УК. — Первая квитанция с начислениями по ЖКУ была выставлена ей с момента приобретения комнаты. До этого у нее была другая комната в этой квартире, соответственно, существовало два лицевых счета, которые необходимо было объединить для корректных начислений. Собственница долгое время этого не делала».

Мы пошли навстречу и для удобства собственницы объединили лицевые счета. Именно в этот момент и образовался большой долг, поскольку на первой комнате уже была задолженность. пресс-служба «УК РЭМП УЖСК»

В сумме задолженности изначально не учитывалась электроэнергия, так как в доме заключены прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией. Иначе говоря, долг в размере 674 тысяч рублей был рассчитан без учета электроэнергии.

«Управляющая компания начисляет жилищно-коммунальные услуги, они отражаются в строке " содержание жилья " , — объяснили в УК. — Если собственница оплатила долг по электроэнергии поставщику, эта сумма никак не может пойти в счет оплаты ЖКУ перед управляющей организацией. Это разные услуги и разные получатели платежа».

Всё газовое оборудование давно отключено Источник: Ксения, читательница E1.RU

На прямые договоры с «Екатеринбурггазом» дом перешел 1 июня 2025 года — теперь это отдельная квитанция, перерасчет по которой в УК сделать не могут, так как не имеют к компании никакого отношения.

До этого последний перерасчет по потреблению газа в этой квартире делали в 2022 году.

Ксению приглашали на комиссионную встречу с юристами управляющей компании, где ей предложили списать пени, если она погасит основную сумму долга единым платежом — это примерно 300 тысяч рублей.