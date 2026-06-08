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Мой дом Есть старый надежный прием: как в домашних условиях заставить каланхоэ цвести

Есть старый надежный прием: как в домашних условиях заставить каланхоэ цвести

Цветовод объяснила, как ухаживать за растением

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За четыре недели до цветения нужно будет накрывать горшок | Источник: Максим Бутусов / E1.RUЗа четыре недели до цветения нужно будет накрывать горшок | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

За четыре недели до цветения нужно будет накрывать горшок

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Каланхоэ — суккулентное вечнозеленое растение, которое считается легким в выращивании и уходе. Но чтобы растение радовало своим цветением, все же нужно придерживаться нескольких правил.

Уход в домашних условиях за каланхоэ

Каланхоэ не любит жару и зимой легко растет даже при +13…+15 градусах.

«Чтобы добиться красивого и пышного цветения, важно обеспечить этому виду правильный уход и использовать старый надежный прием: за 4 недели до начала цветения каждый день с 18:00 до 08:00 накрывать горшочек с каланхоэ черным бумажным пакетом», — советует практикующий ландшафтный дизайнер Татьяна Чернова.

Для каланхоэ важно, чтобы грунт был легким, хорошо дренированным. Рекомендуется добавлять в него две столовых ложки толченого древесного угля. При покупке готового грунта выбирать специальный для суккулентов. Чаще всего растение не цветет из-за нехватки питательных веществ и неправильного полива.

«Также может не цвести, если недостаточно покоя. После цветения (два месяца) нужно дать растению отдохнуть в прохладе, без обильных поливов и подкормок», — отметила специалист.

Где поставить калахоэ и как часто поливать

Комнатные растения обычно требуют минимум 10 часов света | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUКомнатные растения обычно требуют минимум 10 часов света | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Комнатные растения обычно требуют минимум 10 часов света

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Каланхоэ предпочитает подоконники восточного или западного направления. Прямые солнечные лучи для него губительны — листья покрываются красно-коричневыми пятнами.

«Однако света должно быть достаточно, чтобы обеспечивать хорошее развитие и продолжительное цветение, — предупредила Татьяна Чернова. — Каланхоэ выдерживает длительное время засухи, накапливает в мясистых частях влагу. При посадке обязательно делают дренаж, чтобы не было застоя воды в зоне корней.

Полив всегда должен быть умеренным. Между внесениями влаги земляной ком должен высыхать до половины высоты горшка. Летом поливать раз в 10-14 дней, а зимой достаточно раз в месяц.

Каланхоэ любит омывание чистой мягкой водой. Этот прием смывает не только пыль с кожистых листьев, но и вредителей.

Почему желтеют листья

Пожелтение листьев могут вызывать вредители или ошибки в уходе. Каланхоэ плохо переносит азотные добавки. Рекомендуется вносить удобрения для суккулентов.

«Отрегулировать поливы, защитить от солнечных лучей, убирать растение с подоконника на полуденные часы. Желтеют листья и у старых растений. Если это так — пора омолодить растение подрезкой», — советует эксперт.

Недостаток света — причина вытягивания побегов. Световой день для этого растения должен быть 10 часов. Это особенно важно в зимний период, когда в условиях квартиры сложно поддерживать прохладную температуру. Чтобы избежать вытягивания побегов необходимо проводить регулярные подкормки.

ПО ТЕМЕ
Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Интерьер Каланхоэ Цветы
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