«Управляйки» в России захотели передавать долги за ЖКХ коллекторам. За кем придут

Сейчас передавать коллекторам долги за ЖКУ запрещено Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Управляющие компании в России захотели, чтобы им разрешили передавать коллекторам долги по оплате ЖКХ. В Госдуме ответили, что эта идея — совершенно нереалистична. РБК собрали комментарии об этой ситуации у экспертов.

Просьба УК была вполне официальной. Лина Ткаченко, глава совета Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость, обратилась с ней к Минстрою и к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Об этом писал «Коммерсантъ». В Минстрое РБК подтвердили, что получили это обращение и рассмотрят его.

При этом в России еще с 2019 года действует запрет на передачу коллекторам прав на взыскание долгов по ЖКУ. Сергей Пахомов, глава думского комитета по строительству и ЖКХ, считает этот запрет правильным. Он напомнил, что решение «было принято не просто так, а как реакция на ситуацию, когда сотнями фиксировались случаи применения третьими лицами неадекватных методов при попытках взысканий задолженности за ЖКУ».

Пахомов добавил, что проблему задолженности надо решать «цивилизованными методами».

«Например, у нас в комитете находится сейчас на рассмотрении законопроект, которым мы предлагаем ввести возможность передачи задолженности напрямую ресурсоснабжающим организациям. Это объяснимо и снимет весьма существенную часть долгового бремени с управляющих организаций, позволит им сосредоточиться на непосредственном оказании услуг по договору управления и взыскании своих долгов за содержание и текущий ремонт в рамках действующего законодательства», — добавил он.

Минстрой, в свою очередь, напомнил, что в России уже подготовлен эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ. Если эксперимент будет успешным, то по всей России УК смогут работать с должниками через систему ГАС «Правосудие». Это должно облегчить процесс для всех его участников.

«Нужно, наверное, упрощать списание средств с карт должников, принимать какие-то другие ограничения для должников. Но в любом случае передача долгов судебным приставам это не решение проблем», — резюмирует Светлана Разворотнева, заместитель главы думского комитета.