Прочитайте это, прежде чем поработать на даче. За что можно получить штраф (если перестараться)

В частности, правила касаются автовладельцев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дачникам рассказали, за какие работы на участке им грозят штрафы. Так, под наказание могут попасть автовладельцы, которые любят самостоятельно ремонтировать машину на даче.

Как рассказал агентству «Прайм» юрист Тимур Харди, к административной ответственности могут привлечь за замену масла или тормозной жидкости, так как при утечке они могут загрязнить ваш участок и соседний. Если произойдет порча земли из-за нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами, штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей по ст. 8.6 КоАП.

Также на дачи распространяется закон о тишине. Нужно отметить, что часы тишины в каждом регионе свои.

«Если в часы тишины использовать при ремонте шлифовальную машину и другие инструменты, которые создают шум и мешают спать соседям, можно также получить штраф. Например, в Московской области он составляет от 1 до 3 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года размер будет выше», — отметил юрист.

Также штраф могут получить и те, кто сделал на своей даче станцию техобслуживания или автомойку. За использование участка не по целевому назначению, ст. 8.8 КоАП, грозит штраф: если определена кадастровая стоимость земли, он составит от 0,5 до 1%, но не менее 10 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, от 10 до 20 тысяч рублей.