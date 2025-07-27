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Мой дом Прочитайте это, прежде чем поработать на даче. За что можно получить штраф (если перестараться)

Прочитайте это, прежде чем поработать на даче. За что можно получить штраф (если перестараться)

Не все действия на дачном участке разрешены

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В частности, правила касаются автовладельцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ частности, правила касаются автовладельцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В частности, правила касаются автовладельцев

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дачникам рассказали, за какие работы на участке им грозят штрафы. Так, под наказание могут попасть автовладельцы, которые любят самостоятельно ремонтировать машину на даче.

Как рассказал агентству «Прайм» юрист Тимур Харди, к административной ответственности могут привлечь за замену масла или тормозной жидкости, так как при утечке они могут загрязнить ваш участок и соседний. Если произойдет порча земли из-за нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами, штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей по ст. 8.6 КоАП.

Также на дачи распространяется закон о тишине. Нужно отметить, что часы тишины в каждом регионе свои.

«Если в часы тишины использовать при ремонте шлифовальную машину и другие инструменты, которые создают шум и мешают спать соседям, можно также получить штраф. Например, в Московской области он составляет от 1 до 3 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года размер будет выше», — отметил юрист.

Также штраф могут получить и те, кто сделал на своей даче станцию техобслуживания или автомойку. За использование участка не по целевому назначению, ст. 8.8 КоАП, грозит штраф: если определена кадастровая стоимость земли, он составит от 0,5 до 1%, но не менее 10 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, от 10 до 20 тысяч рублей.

Подкачивать колеса, менять дворники, зеркала или ремонтировать отверткой бардачок на дачном участке можно. Никакой ответственности за это не будет.

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