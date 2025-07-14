Если вы уехали в отпуск, то можете не платить за ЖКУ. Эксперт дал инструкцию

Россияне имеют право не платить за ЖКУ, если они в течение пяти суток отсутствовали в своем доме. Об этом в разговоре с РИА Новости напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский. Эксперт дал инструкцию, которая поможет вам сделать перерасчет.
«Один из важнейших принципов в сфере жилищно-коммунальных услуг — плата должна взиматься только за реально потребленные ресурсы. Именно поэтому действующее законодательство предусматривает возможность перерасчета платы за ЖКУ в случае временного отсутствия гражданина в жилом помещении. Если человек отсутствует в квартире более пяти суток подряд, он имеет полное право на перерасчет с шестого дня отсутствия. Это актуально для тех, кто уезжает в командировку, лечится в другом городе, находится на даче или в другом жилье», — подчеркнул Якубовский.
Это касается тех строк платежки, которые начисляются исходя из количества проживающих, а не по приборам учета. Как правило, это холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами. Вы имеете право на перерасчет за весь период отсутствия начиная с шестого дня.
«Чтобы оформить перерасчет, необходимо обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию, подать заявление на перерасчет, приложить документы, подтверждающие отсутствие: билеты на транспорт, командировочные документы, справку о временной регистрации в другом регионе, справку из лечебного учреждения, документы о пребывании в санатории или пансионате», — объяснил эксперт.