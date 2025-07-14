НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

штиль.

 754мм 100%
Подробнее
USD 77,89
EUR 91,12
Главные тренды в одежде
Чем опасны змеи
Грибы-«кораллы»
Ликвидируют школы
Открылся «Термолэнд»
Надвигается гроза
Отзыв о русском юге
Обзор парка Тысячелетия
Смертельная авария на трассе: видео
Мой дом Если вы уехали в отпуск, то можете не платить за ЖКУ. Эксперт дал инструкцию

Если вы уехали в отпуск, то можете не платить за ЖКУ. Эксперт дал инструкцию

Рассказываем, как правильно сделать перерасчет

159
Написать комментарий
Перерасчет касается тех услуг, которые не отслеживают счетчики | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПерерасчет касается тех услуг, которые не отслеживают счетчики | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Перерасчет касается тех услуг, которые не отслеживают счетчики

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Россияне имеют право не платить за ЖКУ, если они в течение пяти суток отсутствовали в своем доме. Об этом в разговоре с РИА Новости напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский. Эксперт дал инструкцию, которая поможет вам сделать перерасчет.

«Один из важнейших принципов в сфере жилищно-коммунальных услуг — плата должна взиматься только за реально потребленные ресурсы. Именно поэтому действующее законодательство предусматривает возможность перерасчета платы за ЖКУ в случае временного отсутствия гражданина в жилом помещении. Если человек отсутствует в квартире более пяти суток подряд, он имеет полное право на перерасчет с шестого дня отсутствия. Это актуально для тех, кто уезжает в командировку, лечится в другом городе, находится на даче или в другом жилье», — подчеркнул Якубовский.

Это касается тех строк платежки, которые начисляются исходя из количества проживающих, а не по приборам учета. Как правило, это холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами. Вы имеете право на перерасчет за весь период отсутствия начиная с шестого дня.

«Чтобы оформить перерасчет, необходимо обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию, подать заявление на перерасчет, приложить документы, подтверждающие отсутствие: билеты на транспорт, командировочные документы, справку о временной регистрации в другом регионе, справку из лечебного учреждения, документы о пребывании в санатории или пансионате», — объяснил эксперт.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
ЖКХ ЖКУ Плата Платежки Отпуск
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Батя Байкал дал подышать волей». Как путешественник на байдарке покорил великое озеро — 600 км за 22 дня в пути
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги
София
Мнение
«Адаптируются быстрее, чем успевают меняться законы»: как мошенники лишают россиян жилья и денег
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Временами казалось, что я сойду с ума»: мама девятиклассницы рассказала о тратах на школьный выпускной дочери
Мария Токмакова
Журналист 72.ru
Мнение
Тренер по бегу дал советы начинающим спортсменам
Яков Петериков
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление