Подушки вместо покрышек: превращаем балкон и лоджию в лучшее место в квартире. Можно уложиться всего в 10 тысяч рублей

Балкон может стать местом для отдыха круглый год Источник: Анна Марковина











Для кого-то начало летнего сезона — это шашлыки, пляжи и другие веселые вещи. Другие же вооружаются инструментами, идут закупаться в строительные магазины и планировать домашние переделки. Один из способов улучшить себе жизнь — сделать наконец-то ремонт на балконе. Создать крутое пространство для отдыха или хранения, разобрать завалы коробок и проводить там хорошо время. Наши коллеги из NGS.RU узнали у дизайнеров интерьера, на что обращать внимание, когда делаете ремонт на балконе, и как можно сэкономить.

Определитесь с целями

Лоджия может быть хорошим местом для отдыха и зимой, и летом Источник: читательница НГС











Часто, чтобы обновить пространство балкона и сделать его удобным, не нужно прикладывать много усилий. Читательница NGS.RU Татьяна показала свой балкон и рассказала, что сделала там совсем немного.

«У меня лоджия в новостройке, летом тусим на ней с собаками постоянно. Ремонт от застройщика, сама только плитку положила на пол», — рассказала Татьяна.

Дизайнер интерьеров Елизавета Куценогая посоветовала любой ремонт, в том числе балкона, начинать с проекта. Это может быть и профессиональный дизайн-проект, и просто собственное размышление или обсуждение в семье. Надо определить, что вы хотите от своего балкона и как будете его использовать. Будете ли проводить на нем много времени, в каком составе: в гордом одиночестве или в компании других членов семьи и друзей.

«Одновременно с этими приятными фантазиями очень важно однозначно понять, что именно вы собираетесь обустраивать: лоджию или всё-таки балкон. На строительном языке это два принципиально разных понятия, а для пользователей основное отличие заключается в том, что для балкона есть ряд существенных ограничений», — подчеркнула Елизавета Куценогая.

Балкон — это выступающая за пределы фасада дома плита. Она держится за счет собственных физических свойств. Лоджия же является частью здания — у нее есть опора в виде несущих конструкций здания. Балкон поэтому не сможет выдержать большие весовые нагрузки, а значит, на нем нельзя использовать тяжелые отделочные материалы: например, керамогранит.

«Его нельзя утеплить, не стоит устраивать на нем склад сезонных вещей. Особенно это касается балконов в домах старого фонда, поскольку в них к первоначальным ограничениям добавляется еще и общая изношенность здания», — отметила дизайнер.

На балконе можно использовать разные цвета Источник: Rodrio Luz, Elena / Pinterest











Только после того, как вы определили цели и поняли, что хотите делать на балконе, можно планировать отделку и наполнение мебелью. Как считает Елизавета Куценогая, важно не гнаться за трендами и красивыми картинками из интернета, а исходить из потребностей вашей семьи.

«Если вы хотите обустроить на балконе летний рабочий кабинет, желательно не забыть провести туда розетку для ноутбука и предусмотреть освещение, с которым будет удобно работать», — напомнила дизайнер.

Если же вам необходимо место для хранения, то лучше выбрать шкафы с закрытыми и непрозрачными фасадами. Открытые стеллажи не всегда подходят для балконов. Кроме того, балкон обычно хорошо просматривается изнутри квартиры, и если там окажется много разноцветных и разноформатных предметов на открытых полках, может появиться ощущение бардака во всей квартире.

Место под хранение можно спрятать под пространством для сидения Источник: Espai Decor, R. Pereira / Pinterest











Мебель и декор на балконе должны выдерживать большие перепады температур и влажность. Лучше всего выбирать мебель и материалы, предназначенные для уличного использования. Например, для стен подойдут плитка, штукатурка или краска, которые предназначены для отделки фасадов.

«Традиционным вариантом отделки стен на балконе является деревянная вагонка. В современных стилях интерьера тоже можно использовать этот материал, но применять его в более актуальном виде: например, можно использовать на одной стене панели разной ширины или покрасить вагонку в один цвет, чтобы создать эффект популярных сейчас в дизайне 3D-панелей», — предложила Елизавета Куценогая.

Также надо обратить внимание, на какую сторону выходят окна балкона и в какое время дня там будет солнечно. Если это южная сторона, то жаркое летнее солнце будет светить на балкон с обеда и до самого вечера. С одной стороны, это может быть плюсом: по вечерам можно наслаждаться видами заката. А с другой, к вечеру остекленный балкон или лоджия может превращаться в теплицу, находиться там будет некомфортно. В этом случае есть смысл сделать тонировку стекол или повесить плотные шторы.

Не надо превращать в кладовую

Дизайнер считает, что балкон — идеальное место для завтраков Источник: Анна Марковина











В первую очередь, по мнению дизайнера Анны Марковиной, балкон нельзя превращать в кладовую: это портит как внешний вид дома, так и внутреннее пространство. На балконе можно организовать хорошую зону отдыха, а зону хранения сделать компактной.

«Часто на балкон выносят кондиционеры и стараются делать так, чтобы кондиционеры не сильно было видно из гостиной зоны. А когда ты на балконе находишься, то кондиционер должен быть где-нибудь сбоку, за спиной, чтобы не маячил», — отметила дизайнер.

Из материалов она рекомендовала использовать дерево или металл. Так как у нас большой перепад температур в течение года, многие материалы могут не очень хорошо реагировать на погоду. ДСП, например, можно использовать только при условии, что балкон закрытый и сухой.

Для хранения можно сделать шкаф в угол, в котором удобно всё расположить, и заранее продумать, где что будет лежать. Также можно использовать большой ящик с поднимающейся крышкой, а сверху положить подушки для садовой мебели. На таком ящике можно полежать, вытянуть ноги и посмотреть в окно.

Лучше использовать садовую мебель для балкона, ее немало в садовых и строительных гипермаркетах Источник: novosibirsk.lemanapro.ru











У Анны Марковиной и у самой есть небольшой открытый балкон. Она рассказала, что превратила это пространство в уютное место для завтраков и всё прошлое лето проводила утренние часы там. Дизайнер поставила туда небольшой металлический шкафчик с закрывающимися дверьми, в нем она хранила подушки.

«У меня ковер есть на балконе, на рынке можно найти тонкие синтетические ковры. Они создают красивый узор и уютную атмосферу. Если балкон открытый, то ковер надо закрепить, чтобы он не улетел. Я его проволокой привязываю, а на зиму сворачиваю и убираю», — рассказала дизайнер.

Анна отмечает, что сейчас на рынке много недорогой уличной мебели, которую можно поставить на балкон. Можно купить яркие и комфортные стулья уже за 2 тысячи рублей. Но, покупая мебель на балкон, продумывайте, как будете ее вносить: во многих домах двери на балкон узкие.

«Если у вас лоджия не сильно маленькая, то классно повесить качели или подвесное кресло. Качели вообще мало места занимают, но надо их расположить таким образом, чтобы было куда качаться и вид был», — добавила Анна Марковина.

Если у вас большая лоджия, то можно сделать сразу несколько функциональных пространств Источник: Анна Марковина











По словам дизайнера, балкон может стать центром летней жизни. Украшать балкон лучше всего цветами, по мнению дизайнера. Можно приобрести специальные крепежи для перил и разместить горшки с геранями или петуниями. Также подойдут гирлянды или картины.

Сэкономить при этом можно практически на всём. Если вам не надо капитально вкладываться в ремонт, то просто обставить небольшой балкон или лоджию можно меньше чем за 10 тысяч рублей. Пластиковая мебель обычно недорогая, и даже подвесные качели можно купить за 2,5 тысячи рублей.

Качели можно приобрести недорого Источник: Ozon











«Совсем легкое брать не надо: унесет. То есть мебель должна быть какой-то средней увесистости», — добавила дизайнер.

Если ваш балкон совсем небольшой, то можно рассмотреть вариант откидного столика. Стоят они также недорого: можно купить меньше чем за 2 тысячи рублей.

Если у вас мало пространства, то можно использовать откидной столик Источник: «Яндекс.Маркет»











«Опять же, всё зависит от того, какие размеры: если балкон большой, то и вложить придется больше. У меня был проект просто огромной лоджии — почти 10 квадратов. Мы там поставили даже шкаф, в котором хранят чемоданы и инструменты», — рассказала Анна Марковина.

На такой лоджии также сделали зону со столиком и стульями, туда же поставили светильник, мягкие пуфы, ковер и шторы: они оказались необходимы, так как из-за больших окон на солнечной стороне было тяжело находиться.

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