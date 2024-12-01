НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

0 м/c,

 757мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Погибли в тройном ДТП
Атака БПЛА
Погода декабря
Онколог — про рак
Афиша развлечений в декабре
Надругался над девочками
Востребованные квартиры
Как быстро похудеть
Кто строит новую Россию
Мой дом «Взорвется к чертовой матери»: эксперты рассказали, почему нельзя вешать магниты на холодильник и компьютер

«Взорвется к чертовой матери»: эксперты рассказали, почему нельзя вешать магниты на холодильник и компьютер

Яркие сувениры могут не только напомнить об отпуске, но и причинить вред холодильникам, системным блокам и телефонам

325
3 комментария

Холодильник — идеальное место для магнитов?

Источник:

Главные сувениры из путешествий — яркие и красочные магниты — могут стать источником опасности в доме. Они способны вывести из строя компьютер, телефон и электронные часы, а иногда испортить холодильник и телевизор. V1.RU поговорил с экспертами и выяснил: такое мнение — миф или страшная реальность.

Строго-настрого нельзя

Приклеив магнит на системный блок, ждите сломанный компьютер

Источник:

Специалисты по ремонту компьютеров и прочей электроники в один голос предостерегают любителей магнитов от попыток прикрепить их к ноутбукам, системным блокам и мониторам.

— Внутри под пластиком современной техники всё так же скрывается куча непростого железа, — напоминает руководитель крупной компании Роман Атманян. —  Экраны же кристаллические. Вы хоть раз подносили магнит к телевизору? И не надо! Взорвется к чертовой матери. Ничего хорошего в магнитах нет. Только минусы.

Крайне не рекомендует Роман Атманян пытаться прикрепить магнитик, привезенный из отпуска, к ноутбукам и системным блокам, особенно в тех местах, где находятся накопители данных.

— «Головка» крутиться не будет, и ноутбук не запустится, — объясняет Роман Атманян. — Также системы охлаждения, хоть и кажутся пластиковыми вентиляторами, но крутятся на металлических шарикоподшипниках. Если поднести магнит, то он будет понемногу фиксировать лопасти, препятствуя нормальной работе вентилятора. Пассивный радиатор точно так же состоит из металла и будет испытывать ровно те же самые проблемы от, казалось бы, совсем безвредной «памяти» от отпуска.

<p>Роман Атманян</p><p>Роман Атманян</p>

«Починить» последствия прикрепления магнитика можно. Но будет стоить «копеечку», совершенно несравнимую со стоимостью магнита.

Сервисные специалисты просят быть крайне осторожными и тех, кто пытается прикрепить магниты из отпуска на всю электронную домашнюю технику.

— Если вы испытываете непреодолимое желание прикрепить магнитики на системный блок, то избегайте тех мест, где есть процессор, оперативная память и жесткий диск,  — предупреждает Яков, инженер сервисного центра. — Точнее, наклеить можно, но потом вы придете ко мне и будете просить починить, скажем, процессор как можно быстрее. А у меня очередь из тех, кто сделал это раньше вас.

Яков категорически не советует клеить магниты на ноутбук, особенно позади экрана. Инженер говорит, что ничем хорошим это не закончится.

— Не стоит подносить магнитик из условной Анапы к экрану телевизора из условной Кореи: «Анапе» ничего не будет, а вот корейское чудо техники полопается. Если вам очень нужна новая и дорогая модель iPhone и не жалко старенький смартфон, прикрепите к нему магнит. В нем же всё очень близко. Сразу собьется магнитный датчик, который определяет полюса, — внутренний компас. Кроме того, там есть другие элементы, чувствительные к магнитному полю: датчик положения, датчик отпечатка пальца, гироскоп. Но если уж очень хочется к чему-то прилепить магнитик, клейте его на принтер. Ему всё равно, — говорит Яков.

«ЗиЛ Москва» можно обклеить со всех сторон

Есть холодильники, которые можно обклеить магнитами целиком

Источник:

Казалось бы, что может быть естественнее полностью занятой магнитиками из отпусков и поездок дверцы холодильника? Однако сервисные инженеры советуют прикреплять их туда с осторожностью.

— С одной стороны, сувенирные магнитики весьма слабые, поэтому ничего сильно страшного не произойдет, — объясняет мастер по холодильникам Вячеслав. — В холодильнике, кроме блока управления, ничего особо серьезного нет. Внизу стоит компрессор, который гонит хладагент по трубкам, а всё остальное — это обшивка из пластика и утеплитель.

Зато, по словам Вячеслава, смело можно обклеивать со всех сторон магнитами старые советские холодильники «Юрюзань», «Бирюса» и «ЗиЛ Москва».

— Они сделаны так, что переживут еще ваших детей, — улыбается мастер. — А вот на современные холодильники с дисплеями не стоит клеить магниты. Также не подойдут для этого те места, где стоят датчики.

В моменте дадут сбой

Часы, особенно дорогие, стоит держать подальше от магнитов

Источник:

Нельзя близко подносить магниты и к дорогим механическим наручным часам. Роман Атманян даже экспериментировать так категорически не рекомендует.

— Нет, не надо так делать! — говорит он и стремительно прячет под рукав пиджака дорогие часы, когда корреспондент делает попытку поднести к ним магнит. — Они в моменте сломаются. Обычная физика. Часы на 90% состоят из металла. Магнит во взаимодействии с тонкой и точной механикой ведет себя разрушительно, поэтому лучше не рисковать.

Настраивают на оптимизм и не вредят здоровью

Клеить магниты на смартфон — не самое лучшее решение

Источник:

В свою очередь, современная медицина вполне благосклонна к магнитам и не говорит о том, что к ним надо подходить только в шапочках из фольги.

— Магнитик — это память о поездках и возможность начать задушевный разговор на кухне. Он должен настраивать на позитив и что-то приятное. Наклеенные на холодильник магниты не влияют на продукты, не облучают их вредоносным магнитным полем и не превращают напитки в дверце в «живую» и «мертвую» воду — успокаивает нас профессор медуниверситета, доктор наук Михаил Стаценко. — Особенно если магниты прикреплены к дверце, а продукты — внутри. Магнитное поле — минимально. Единственное, что должно беспокоить хозяйку, так это то, что магнит может поцарапать лакокрасочную поверхность холодильника.

Однако организатор пространства Мира Маринина советует не заниматься мемомагнетикой — коллекционированием магнитов на холодильнике. По ее мнению, это увлечение может привести к снижению работоспособности и усталости, а также к испорченному интерьеру.

ПО ТЕМЕ
Компьютер Инженер Телефон Магнит Холодильник Часы
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
так вот от чего всё взрывается ПОВСЮДУ
Гость
50 минут
Перед вами выступила очередная жертва ЕГЭ Роман Атманян. Ромик прогуливал школу и не знает, что постоянное магнитное поле экранируется феррамагнетиком, т.е. железным корпусом.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление