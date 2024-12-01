«Взорвется к чертовой матери»: эксперты рассказали, почему нельзя вешать магниты на холодильник и компьютер

Холодильник — идеальное место для магнитов? Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Главные сувениры из путешествий — яркие и красочные магниты — могут стать источником опасности в доме. Они способны вывести из строя компьютер, телефон и электронные часы, а иногда испортить холодильник и телевизор. V1.RU поговорил с экспертами и выяснил: такое мнение — миф или страшная реальность.

Строго-настрого нельзя

Приклеив магнит на системный блок, ждите сломанный компьютер Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Специалисты по ремонту компьютеров и прочей электроники в один голос предостерегают любителей магнитов от попыток прикрепить их к ноутбукам, системным блокам и мониторам.

— Внутри под пластиком современной техники всё так же скрывается куча непростого железа, — напоминает руководитель крупной компании Роман Атманян. — Экраны же кристаллические. Вы хоть раз подносили магнит к телевизору? И не надо! Взорвется к чертовой матери. Ничего хорошего в магнитах нет. Только минусы.

Крайне не рекомендует Роман Атманян пытаться прикрепить магнитик, привезенный из отпуска, к ноутбукам и системным блокам, особенно в тех местах, где находятся накопители данных.

— «Головка» крутиться не будет, и ноутбук не запустится, — объясняет Роман Атманян. — Также системы охлаждения, хоть и кажутся пластиковыми вентиляторами, но крутятся на металлических шарикоподшипниках. Если поднести магнит, то он будет понемногу фиксировать лопасти, препятствуя нормальной работе вентилятора. Пассивный радиатор точно так же состоит из металла и будет испытывать ровно те же самые проблемы от, казалось бы, совсем безвредной «памяти» от отпуска.

«Починить» последствия прикрепления магнитика можно. Но будет стоить «копеечку», совершенно несравнимую со стоимостью магнита. Роман Атманян руководитель компании

Сервисные специалисты просят быть крайне осторожными и тех, кто пытается прикрепить магниты из отпуска на всю электронную домашнюю технику.

— Если вы испытываете непреодолимое желание прикрепить магнитики на системный блок, то избегайте тех мест, где есть процессор, оперативная память и жесткий диск, — предупреждает Яков, инженер сервисного центра. — Точнее, наклеить можно, но потом вы придете ко мне и будете просить починить, скажем, процессор как можно быстрее. А у меня очередь из тех, кто сделал это раньше вас.

Яков категорически не советует клеить магниты на ноутбук, особенно позади экрана. Инженер говорит, что ничем хорошим это не закончится.

— Не стоит подносить магнитик из условной Анапы к экрану телевизора из условной Кореи: «Анапе» ничего не будет, а вот корейское чудо техники полопается. Если вам очень нужна новая и дорогая модель iPhone и не жалко старенький смартфон, прикрепите к нему магнит. В нем же всё очень близко. Сразу собьется магнитный датчик, который определяет полюса, — внутренний компас. Кроме того, там есть другие элементы, чувствительные к магнитному полю: датчик положения, датчик отпечатка пальца, гироскоп. Но если уж очень хочется к чему-то прилепить магнитик, клейте его на принтер. Ему всё равно, — говорит Яков.

«ЗиЛ Москва» можно обклеить со всех сторон

Есть холодильники, которые можно обклеить магнитами целиком Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Казалось бы, что может быть естественнее полностью занятой магнитиками из отпусков и поездок дверцы холодильника? Однако сервисные инженеры советуют прикреплять их туда с осторожностью.

— С одной стороны, сувенирные магнитики весьма слабые, поэтому ничего сильно страшного не произойдет, — объясняет мастер по холодильникам Вячеслав. — В холодильнике, кроме блока управления, ничего особо серьезного нет. Внизу стоит компрессор, который гонит хладагент по трубкам, а всё остальное — это обшивка из пластика и утеплитель.

Зато, по словам Вячеслава, смело можно обклеивать со всех сторон магнитами старые советские холодильники «Юрюзань», «Бирюса» и «ЗиЛ Москва».

— Они сделаны так, что переживут еще ваших детей, — улыбается мастер. — А вот на современные холодильники с дисплеями не стоит клеить магниты. Также не подойдут для этого те места, где стоят датчики.

В моменте дадут сбой

Часы, особенно дорогие, стоит держать подальше от магнитов Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Нельзя близко подносить магниты и к дорогим механическим наручным часам. Роман Атманян даже экспериментировать так категорически не рекомендует.

— Нет, не надо так делать! — говорит он и стремительно прячет под рукав пиджака дорогие часы, когда корреспондент делает попытку поднести к ним магнит. — Они в моменте сломаются. Обычная физика. Часы на 90% состоят из металла. Магнит во взаимодействии с тонкой и точной механикой ведет себя разрушительно, поэтому лучше не рисковать.

Настраивают на оптимизм и не вредят здоровью

Клеить магниты на смартфон — не самое лучшее решение Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В свою очередь, современная медицина вполне благосклонна к магнитам и не говорит о том, что к ним надо подходить только в шапочках из фольги.

— Магнитик — это память о поездках и возможность начать задушевный разговор на кухне. Он должен настраивать на позитив и что-то приятное. Наклеенные на холодильник магниты не влияют на продукты, не облучают их вредоносным магнитным полем и не превращают напитки в дверце в «живую» и «мертвую» воду — успокаивает нас профессор медуниверситета, доктор наук Михаил Стаценко. — Особенно если магниты прикреплены к дверце, а продукты — внутри. Магнитное поле — минимально. Единственное, что должно беспокоить хозяйку, так это то, что магнит может поцарапать лакокрасочную поверхность холодильника.