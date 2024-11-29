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Мой дом Новый год — 2025 В нужный день счастье придет в дом: астролог рассказала, когда ставить елку на Новый год

В нужный день счастье придет в дом: астролог рассказала, когда ставить елку на Новый год

Эксперт настаивает: сначала убираемся и только потом наряжаем

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2 комментария

Астролог объяснила, когда ставить елку, чтобы привлечь в следующем году счастье в дом

Источник:

Астролог Алена Лапшина рассказала нашим коллегам из NGS24.RU, когда лучше всего ставить и наряжать елку, чтобы встретить 2025 год. Так, эксперт не рекомендует ставить и наряжать елку до 16 декабря, а также в следующие даты:

  • 2 декабря;

  • 3 декабря;

  • 7 декабря;

  • 9 декабря;

  • 11 декабря;

  • 13 декабря;

  • 15 декабря;

  • 18 декабря;

  • 20 декабря;

  • 22 декабря;

  • 24 декабря;

  • 25 декабря;

  • 27 декабря.

Перед тем как ставить и наряжать елку, Алена Лапшина рекомендует сделать генеральную уборку. По ее словам, лучше всего заняться этим в середине месяца.

— Перед Новым годом во многих семьях принято проводить генеральную уборку, и для этого занятия также есть идеальная дата. 15 декабря нас ждет последнее полнолуние 2024 года, энергия этого дня идеально подходит для очищения и завершения всех процессов. Поэтому именно этот день мы можем использовать для генеральной уборки, которая подготовит «почву» для встречи Нового года. Устройте грандиозное расхламление, выбросьте всё лишнее, избавьтесь от ненужного и освободите пространство для нового, — объяснила астролог.

По мнению Алены Лапшиной, ставить и наряжать елку стоит в следующие даты:

  • 16 и 17 декабря — елка, поставленная в эти даты, станет оберегом вашей семьи. Тепло домашнего очага, уют и семейное счастье — символизм этих дат;

  • 19, 28 и 29 декабря — даты, несущие в себе энергию успеха, яркости и способности быть заметным этому миру. Елка, поставленная и украшенная в эти даты, принесет успех в грядущем году;

  • 23 декабря — елка, поставленная в этот день, будет приносить удачу в партнерстве: как в семье, так и в рабочих вопросах. Подарит человеку гармонию и удачу;

  • 30 и 31 декабря — успех в карьере и финансовое благополучие ждет тех, кто поставит елку буквально в канун Нового года.

Напомним, с 26 ноября по 15 декабря — очередной период ретроградного Меркурия. Ранее мы публиковали подробный гороскоп по знакам на это сложное, по версии астрологов, время.

ПО ТЕМЕ
Новый 2025 Елка Астрологический прогноз Расхламление Генеральная уборка Новогодняя елка Уборка в доме
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Комментарии
2
Гость
53 минуты
Не забудьте купить календарь с Путиным это лучшее украшение жилища скрепыша
Гость
38 минут
Зачем я сюда зашел
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