В нужный день счастье придет в дом: астролог рассказала, когда ставить елку на Новый год

Астролог объяснила, когда ставить елку, чтобы привлечь в следующем году счастье в дом Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Астролог Алена Лапшина рассказала нашим коллегам из NGS24.RU, когда лучше всего ставить и наряжать елку, чтобы встретить 2025 год. Так, эксперт не рекомендует ставить и наряжать елку до 16 декабря, а также в следующие даты:

2 декабря;

3 декабря;

7 декабря;

9 декабря;

11 декабря;

13 декабря;

15 декабря;

18 декабря;

20 декабря;

22 декабря;

24 декабря;

25 декабря;

27 декабря.

Перед тем как ставить и наряжать елку, Алена Лапшина рекомендует сделать генеральную уборку. По ее словам, лучше всего заняться этим в середине месяца.

— Перед Новым годом во многих семьях принято проводить генеральную уборку, и для этого занятия также есть идеальная дата. 15 декабря нас ждет последнее полнолуние 2024 года, энергия этого дня идеально подходит для очищения и завершения всех процессов. Поэтому именно этот день мы можем использовать для генеральной уборки, которая подготовит «почву» для встречи Нового года. Устройте грандиозное расхламление, выбросьте всё лишнее, избавьтесь от ненужного и освободите пространство для нового, — объяснила астролог.

По мнению Алены Лапшиной, ставить и наряжать елку стоит в следующие даты:

16 и 17 декабря — елка, поставленная в эти даты, станет оберегом вашей семьи. Тепло домашнего очага, уют и семейное счастье — символизм этих дат;

19, 28 и 29 декабря — даты, несущие в себе энергию успеха, яркости и способности быть заметным этому миру. Елка, поставленная и украшенная в эти даты, принесет успех в грядущем году;

23 декабря — елка, поставленная в этот день, будет приносить удачу в партнерстве: как в семье, так и в рабочих вопросах. Подарит человеку гармонию и удачу;

30 и 31 декабря — успех в карьере и финансовое благополучие ждет тех, кто поставит елку буквально в канун Нового года.