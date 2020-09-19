Зараза возвращается: ярославский оперштаб выдал свежие данные по заболеваемости COVID-19

В Ярославской области за сутки коронавирусом заболели 44 человека, с начала пандемии – 8041, новых выздоровевших 93, летальных 0, всего 7659 и 45 соответственно.

— За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6065 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1460 (24,1%) без клинических проявлений, — добавили в оперштабе.



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 097 251 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки выписано — 5255 человек. Выписано за весь период — 906 462. За последние сутки умерли 144 человека. Умерло за весь период — 19 339.

