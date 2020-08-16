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Новые заразившиеся: оперштаб опубликовал данные по коронавирусу на 16 августа

Цифры заболеваемости в Ярославской области

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Масочный режим в Ярославской области еще не отменен

Масочный режим в Ярославской области еще не отменен

В Ярославской области за сутки коронавирусом заболели 39 человек

Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России выдал данные по заболеваемости за сутки. Цифры актуальны к утру 16 августа. По данным оперштаба, в Ярославской области за сутки коронавирусом заболели ещё 39 человек. Смертельных случаев официально нет. Новых выздоровевших — трое.

— За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 4969 в 84 регионах, — уточняют в оперштабе. — За последние сутки умерли 68 человек. Умерло за весь период — 15 685.

В Ярославской области ограничения сняты почти со всех сфер. Работают торговые центры и рестораны. Однако масочный режим всё ещё не отменён.

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коронавирусмасочный режим
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