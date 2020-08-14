Умерший директор завода не попал в статистику: данные по распространению коронавируса

Умерший директор завода не попал в статистику по коронавирусу
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за последние сутки в России было зарегистрировано 5 065 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах.
— В Ярославской области COVID-19 выявили у 36 человек, — сообщили в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России. — Всего в региона с начала пандемии коронавирусом заболели 6 578 человек. Новых летальных случаев не зафиксировано.
Известно, что вчера в Ярославской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер управляющий директор рыбинского судостроительного завода «Вымпел» Вадим Собко. Врачи сделали всё возможное, но спасти его не удалось.
За последние сутки в России умерли 114 человек. Умерло за весь период — 15 498.