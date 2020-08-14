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Умерший директор завода не попал в статистику: данные по распространению коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 обнародовал данные по Ярославской области, актуальные на 14 августа

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер управляющий директор рыбинского судостроительного завода «Вымпел» Вадим Собко

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер управляющий директор рыбинского судостроительного завода «Вымпел» Вадим Собко

Умерший директор завода не попал в статистику по коронавирусу

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за последние сутки в России было зарегистрировано 5 065 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах.

— В Ярославской области COVID-19 выявили у 36 человек, — сообщили в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России. — Всего в региона с начала пандемии коронавирусом заболели 6 578 человек. Новых летальных случаев не зафиксировано.

В Ярослвской области с&nbsp;начала пандемии коронавирусом заболели 6 578 человек

В Ярослвской области с начала пандемии коронавирусом заболели 6 578 человек

Известно, что вчера в Ярославской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер управляющий директор рыбинского судостроительного завода «Вымпел» Вадим Собко. Врачи сделали всё возможное, но спасти его не удалось.


За последние сутки в России умерли 114 человек. Умерло за весь период — 15 498.

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