В Ярославле открывают больницы: где и к какому специалисту можно попасть

С 20 июля больницы Ярославской области снова начнут работать с обычными пациентами. Откроются пять профилей в трех больницах.
Областная клиническая больница
- офтальмология;
- кардиохирургия;
- челюстно-лицевая хирургия и нейрохирургия.
Центральная городская больница
- офтальмология.
Больница имени Соловьева
- травматология-ортопедия;
- челюстно-лицевая хирургия;
- нейрохирургия.
— Произойдет это при соблюдении всех мер предосторожности — пациентов сначала будут осматривать врачи-терапевты — мерить температуру, делать пульсоксиметрию. Посещение больных, находящихся на стационарном лечении, будет исключено, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
В оперштабе рассказали, что возобновление работы больниц связано с сокращением количества коек для ковидных пациентов.
— Сейчас свободно 65% мест для больных с COVID-19. Поэтому сократили уже 300 коронавирусных коек, продолжится этот процесс и в дальнейшем. Однако на случай новой волны вируса для заболевших им сохраним порядка 600 мест, — добавил губернатор.