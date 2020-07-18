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В Ярославле открывают больницы: где и к какому специалисту можно попасть

Медучреждения будут работать по пяти направлениям

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Больницы региона постепенно начнут возвращаться к обычному ритму

Больницы региона постепенно начнут возвращаться к обычному ритму

С 20 июля больницы Ярославской области снова начнут работать с обычными пациентами. Откроются пять профилей в трех больницах.

Областная клиническая больница

  • офтальмология;
  • кардиохирургия;
  • челюстно-лицевая хирургия и нейрохирургия.

Центральная городская больница

  • офтальмология.

Больница имени Соловьева

  • травматология-ортопедия;
  • челюстно-лицевая хирургия;
  • нейрохирургия.

— Произойдет это при соблюдении всех мер предосторожности — пациентов сначала будут осматривать врачи-терапевты — мерить температуру, делать пульсоксиметрию. Посещение больных, находящихся на стационарном лечении, будет исключено, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В оперштабе рассказали, что возобновление работы больниц связано с сокращением количества коек для ковидных пациентов.

— Сейчас свободно 65% мест для больных с COVID-19. Поэтому сократили уже 300 коронавирусных коек, продолжится этот процесс и в дальнейшем. Однако на случай новой волны вируса для заболевших им сохраним порядка 600 мест, — добавил губернатор.

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ЯрославльЯрославская областьбольницыкоронавирус
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