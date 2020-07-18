В Ярославле открывают больницы: где и к какому специалисту можно попасть

В оперштабе рассказали, что возобновление работы больниц связано с сокращением количества коек для ковидных пациентов.

— Сейчас свободно 65% мест для больных с COVID-19. Поэтому сократили уже 300 коронавирусных коек, продолжится этот процесс и в дальнейшем. Однако на случай новой волны вируса для заболевших им сохраним порядка 600 мест, — добавил губернатор.

