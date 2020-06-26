В 22 регионах России проведут выборочное тестирование населения на иммунитет к коронавирусу

Исследование населения 22 регионов России станет первым этапом исследования. В его рамках методом случайной выборки будут делать тесты людям из разных возрастных групп, включая детей от 1 года.



Мы уточнили в Роспотребнадзоре Ярославской области, войдет ли наш регион в список тех, где будет такое исследование.



— Пока Ярославскую область в список не включили, — ответили нам.



О перспективах подобного исследования в регионе данных тоже ещё нет.



Стоит отметить, что сначала Роспотребнадзор предполагал провести исследование всего в трёх регионах, но затем список решили значительно расширить субъектами из всех федеральных округов.

