В 22 регионах России проведут выборочное тестирование населения на иммунитет к коронавирусу

В 22 регионах России уже в июне проведут выборочное бесплатное тестирование населения на антитела к коронавирусу. Об этом сообщил федеральный Роспотребнадзор.
— Данные о состоянии популяционного иммунитета, которые планируется получить в ходе исследования, необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования специфической и неспецифической профилактике COVID-19, — пояснили в ведомстве.
Исследование населения 22 регионов России станет первым этапом исследования. В его рамках методом случайной выборки будут делать тесты людям из разных возрастных групп, включая детей от 1 года.
Мы уточнили в Роспотребнадзоре Ярославской области, войдет ли наш регион в список тех, где будет такое исследование.
— Пока Ярославскую область в список не включили, — ответили нам.
О перспективах подобного исследования в регионе данных тоже ещё нет.
Стоит отметить, что сначала Роспотребнадзор предполагал провести исследование всего в трёх регионах, но затем список решили значительно расширить субъектами из всех федеральных округов.