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В 22 регионах России проведут выборочное тестирование населения на иммунитет к коронавирусу

Мы узнали, вошла ли в список Ярославская область

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В 22 регионах России уже в июне проведут выборочное бесплатное тестирование населения на антитела к коронавирусу. Об этом сообщил федеральный Роспотребнадзор.

— Данные о состоянии популяционного иммунитета, которые планируется получить в ходе исследования, необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования специфической и неспецифической профилактике COVID-19, — пояснили в ведомстве.

Исследование населения 22 регионов России станет первым этапом исследования. В его рамках методом случайной выборки будут делать тесты людям из разных возрастных групп, включая детей от 1 года.

Мы уточнили в Роспотребнадзоре Ярославской области, войдет ли наш регион в список тех, где будет такое исследование.

— Пока Ярославскую область в список не включили, — ответили нам.

О перспективах подобного исследования в регионе данных тоже ещё нет.

Стоит отметить, что сначала Роспотребнадзор предполагал провести исследование всего в трёх регионах, но затем список решили значительно расширить субъектами из всех федеральных округов.

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тесты на коронавируспопуляционный иммунитет
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