По данным на 15 июня, в Ярославской области заболели коронавирусом ещё 48 человек, при этом выздоровели всего двое.

— Всего заболевших с начала пандемии 4121, выздоровевших — 1662, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.

Таким образом, в регионе продолжают болеть коронавирусной инфекцией только по официальной статистике 2443 человека. Умерших официально за последние сутки нет.

При этом ещё 477 человек лежат в больницах со всеми признаками коронавируса, но их не включают в официальную статистику заболевших по разным причинам: у кого-то ещё не пришли анализы, у кого-то анализ показывает отрицательный результат на COVID-19.