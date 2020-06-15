По данным на 15 июня, в Ярославской области заболели коронавирусом ещё 48 человек, при этом выздоровели всего двое.
— Всего заболевших с начала пандемии 4121, выздоровевших — 1662, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.
Таким образом, в регионе продолжают болеть коронавирусной инфекцией только по официальной статистике 2443 человека. Умерших официально за последние сутки нет.
При этом ещё 477 человек лежат в больницах со всеми признаками коронавируса, но их не включают в официальную статистику заболевших по разным причинам: у кого-то ещё не пришли анализы, у кого-то анализ показывает отрицательный результат на COVID-19.
В России за минувшие сутки сохраняется высокий прирост новых заболевших — 8246 новых случаев, 143 человека умерли.
На территории Ярославской области по-прежнему действует масочный режим в общественных местах. С 15 июня работают парикмахерские, магазины с отдельным входом и некоторые другие виды бизнеса (всё о текущем режиме из-за коронавируса в регионе — здесь).