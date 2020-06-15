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Срочно Вакцинация в Ярославле: как всё будет

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Коронавирусом заболевают ежедневно около 60 человек&nbsp;

Коронавирусом заболевают ежедневно около 60 человек 

По данным на 15 июня, в Ярославской области заболели коронавирусом ещё 48 человек, при этом выздоровели всего двое.

— Всего заболевших с начала пандемии 4121, выздоровевших — 1662, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.

Таким образом, в регионе продолжают болеть коронавирусной инфекцией только по официальной статистике 2443 человека. Умерших официально за последние сутки нет.

При этом ещё 477 человек лежат в больницах со всеми признаками коронавируса, но их не включают в официальную статистику заболевших по разным причинам: у кого-то ещё не пришли анализы, у кого-то анализ показывает отрицательный результат на COVID-19.

В России за минувшие сутки сохраняется высокий прирост новых заболевших — 8246 новых случаев, 143 человека умерли.

На территории Ярославской области по-прежнему действует масочный режим в общественных местах. С 15 июня работают парикмахерские, магазины с отдельным входом и некоторые другие виды бизнеса (всё о текущем режиме из-за коронавируса в регионе здесь).

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