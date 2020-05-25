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101 человек заболел коронавирусом в 11 районах Ярославской области

101 человек заболел коронавирусом в 11 районах Ярославской области

В Ярославской области за сутки выявлен 101 новый случай коронавируса. Лидируют по приросту больных Ярославль, Рыбинск и Рыбинский район.

В каких районах Ярославской области выявлены новые случаи COVID-19 на 25 мая:

  • Ярославль — плюс 51;
  • Рыбинск — плюс 24;
  • Рыбинский район — плюс 7;
  • Ярославский район — плюс 5;
  • Некоузский район — плюс 5;
  • Гаврилов-Ямский район — плюс 2;
  • Пошехонский район — плюс 2;
  • Брейтовский район — плюс 2;
  • Тутаевский район — плюс 1;
  • Большесельский район — плюс 1;
  • Даниловский район — плюс 1.

Данные по количеству случаев COVID-19 на 24 мая в районах области мы нанесли на карту:

Карта распространения коронавируса

Карта распространения коронавируса

Напомним, общее число зараженных в Ярославской области с начала эпидемии составляет 2 632 человека. Выздоровевших — 503, умерших 13 человек. На лечении находятся 2 116 человек. С коронавирусом и его симптомами госпитализировано 726 пациентов — 291 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 435 с типичной клиникой COVID-19. 16 человек находятся в тяжелом состоянии, 175 — в состоянии средней тяжести, 1 925 — в удовлетворительном.

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