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Детские сады, где коронавирусом заразились сотрудники, приостановили работу

Детские сады, где коронавирусом заразились сотрудники, приостановили работу

Два детских сада в Ярославле закрыли на карантин после того, как у сотрудников дошкольных учреждений зафиксировали заражение коронавирусной инфекцией.

— С сегодняшнего дня приостанавливают работу детский сад № 88 и детский сад № 243, — сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — В первом дошкольном учреждении с заболевшим сотрудником контактировали 18 детей и 13 взрослых, во втором — 21 ребенок и 15 работников. Все они вместе с родителями малышей отправляются на домашнюю самоизоляцию под наблюдением медиков. В детских садах запланирована дезинфекция зданий и помещений, обработка антисептическими средствами мебели и игрушек.

Ранее приостановила приём детей дежурная группа в ярославском детском саду № 92. До этого в регионе было закрыто на карантин ещё несколько дошкольных учреждений.

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