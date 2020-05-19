Два детских сада в Ярославле закрыли на карантин после того, как у сотрудников дошкольных учреждений зафиксировали заражение коронавирусной инфекцией.



— С сегодняшнего дня приостанавливают работу детский сад № 88 и детский сад № 243, — сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — В первом дошкольном учреждении с заболевшим сотрудником контактировали 18 детей и 13 взрослых, во втором — 21 ребенок и 15 работников. Все они вместе с родителями малышей отправляются на домашнюю самоизоляцию под наблюдением медиков. В детских садах запланирована дезинфекция зданий и помещений, обработка антисептическими средствами мебели и игрушек.

