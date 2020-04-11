Пациенты, которые вылечиваются от инфекции, вызванной новым типом коронавируса, могут оставаться заразными для окружающих на срок до пяти недель. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера при Роспотребнадзоре Александр Семенов. По словам ученого, чем дольше человек находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет вирус в окружающую среду. Происходить это может даже после того, как исчезнут клинические признаки болезни.
Семенов также отметил исследование китайских ученых, в котором говорится, что в 20–25% случаев происходило заражение смешанной инфекцией — сезонным гриппом и коронавирусом.
С подозрением на COVID-19 в России остаются 159 тысяч человек, медики уже сделали 1,18 миллиона тестов — сообщал утром Роспотребнадзор. В Москве, где наиболее серьезная ситуация с количеством зараженных, поступило указание проводить тестирование как можно быстрее, в течение 24 часов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это позволит выиграть время для назначения правильного лечения.
Ранее Минздрав обновил методические рекомендации по диагностике и лечению коронавируса, указав симптомы и вероятность их появления. Так, в 90% случаев у пациентов высокая температура, в 80% — сухой кашель. Половина чувствуют утомление и одышку.
По последним данным, в России 13,5 тысячи зараженных коронавирусом. За минувшие сутки подтверждено 1667 случаев. 1045 человек вылечились, 106 спасти не удалось.