Семенов также отметил исследование китайских ученых, в котором говорится, что в 20–25% случаев происходило заражение смешанной инфекцией — сезонным гриппом и коронавирусом.

С подозрением на COVID-19 в России остаются 159 тысяч человек, медики уже сделали 1,18 миллиона тестов — сообщал утром Роспотребнадзор. В Москве, где наиболее серьезная ситуация с количеством зараженных, поступило указание проводить тестирование как можно быстрее, в течение 24 часов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это позволит выиграть время для назначения правильного лечения.

Ранее Минздрав обновил методические рекомендации по диагностике и лечению коронавируса, указав симптомы и вероятность их появления. Так, в 90% случаев у пациентов высокая температура, в 80% — сухой кашель. Половина чувствуют утомление и одышку.

