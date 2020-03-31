За последние сутки в России официально зарегистрировали 500 новых случаев заражения коронавирусом. Такую сводку опубликовали 31 марта Минздрав и Роспотребнадзор. Общее число россиян с подтвержденным диагнозом составило 2337 человек.
Умерли, по официальным данным, 17 человек, 121 человек выздоровел, передает оперативный штаб.
Всего же, по данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки коронавирусом заразились более 78 тысяч человек по всей планете, более 4 тысяч человек умерли, более 15 тысяч — выздоровели. С начала пандемии инфицировано более 786 тысяч человек, почти 38 тысяч скончались.
На сегодняшний день около 30 регионов ввели режим обязательной самоизоляции, в их числе Свердловская, Архангельская, Новосибирская, Ростовская, Волгоградская, Нижегородская области. Горожанам можно покидать квартиру только для того, чтобы сходить за продуктами в ближайший магазин, вынести мусор и выгулять собаку рядом с домом. В некоторых регионах режимы чуть мягче. Например, в Тюменской области действует запрет на прогулки в общественных местах и рекомендация гражданам соблюдать друг с другом дистанцию в 1,5 метра.