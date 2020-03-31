На сегодняшний день около 30 регионов ввели режим обязательной самоизоляции, в их числе Свердловская, Архангельская, Новосибирская, Ростовская, Волгоградская, Нижегородская области. Горожанам можно покидать квартиру только для того, чтобы сходить за продуктами в ближайший магазин, вынести мусор и выгулять собаку рядом с домом. В некоторых регионах режимы чуть мягче. Например, в Тюменской области действует запрет на прогулки в общественных местах и рекомендация гражданам соблюдать друг с другом дистанцию в 1,5 метра.