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Теперь госпиталем может стать любое место, и роддом — не самый редкий вариант в этом списке

Теперь госпиталем может стать любое место, и роддом — не самый редкий вариант в этом списке

В России с каждым днем растет число заболевших коронавирусом: только за прошедшие сутки в стране зафиксировали 302 новых случая, общая цифра близка к 2 тысячам. Чтобы вместить всех заболевших, врачам приходится освобождать палаты и переносить несрочные операции. На днях премьер-министр Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что и военная медицина должна быть готова сражаться с коронавирусной инфекцией. Для этого ведомство начало строить модульные инфекционные центры — 15 штук по всей стране. Сдать их планируется к 15 мая, а пока под больных адаптируют другие здания.

Один из таких модульных центров строят под Волгоградом на территории воинской части. Сдать его предполагается к 30 апреля. Военные заливают фундамент, готовя место для устройства монолитной плиты основания госпиталя.

Строительство ведут бойцы инженерных и железнодорожных войск

Строительство ведут бойцы инженерных и железнодорожных войск

Основные работы на стройке начнутся с 6 апреля

Основные работы на стройке начнутся с 6 апреля

В Екатеринбурге мобильный госпиталь готовы устроить в выставочном центре «Экспо». Уже провели учения, проверили, сколько времени потребуется на возведение госпиталя. Если он действительно понадобится, то будет выглядеть как-то так.

Фотография напоминает скорее кадр из какого-то фильма, чем реальные условия

Фотография напоминает скорее кадр из какого-то фильма, чем реальные условия

В Челябинске позаботились даже о тех, кто ещё находится в утробе матери, и оборудовали госпиталь в областной больнице № 2. Из 250 новых коек 98 находятся в роддоме — именно сюда будут привозить всех беременных и рожениц со всей Челябинской области. Среди них как те, у кого подтвердили коронавирус, так и те, кто контактировал с заболевшими или прибыл из-за границы. «Аналог Коммунарки» должен быть готов к принятию пациентов с 3 по 6 апреля.

В лечебном корпусе условия проще, зато реанимация оборудована достаточно современно

В лечебном корпусе условия проще, зато реанимация оборудована достаточно современно

— У беременных на больших сроках низкая жизненная емкость лёгких, растущий животик мешает лёгким расправляться в полной мере, поэтому они немного по-другому функционируют, что осложняет течение коронавирусной инфекции и самого страшного его осложнения — двусторонней пневмонии, — объясняет заместитель главного врача больницы по акушерству и гинекологии Екатерина Воропаева. — Кроме того, у беременных низкий иммунитет, поэтому выше восприимчивость к любой инфекции.

А вот видео из Нижнего Новгорода: здесь строят новый госпиталь, чиновники с неохотой говорят о строящемся объекте.

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